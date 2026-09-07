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Stiegensteigen ist sehr effektiv für die Fitness

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Auch durch Aktivitäten im Haushalt verbrennt der Körper Kalorien
©APA, dpa-tmn, Andrea Warnecke
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Wer statt des Aufzugs die Stiege benutzt, verbraucht im Alltag deutlich mehr Kalorien. Pro Minute verbrennt der Körper beim Stiegensteigen im Schnitt ungefähr 18 Kalorien. Damit ist der Energieumsatz vergleichsweise deutlich höher als bei einer lockeren Laufrunde. "Der Körper verbraucht besonders viele Kalorien, wenn er große Muskelgruppen beansprucht", erklärt die Fitness-Expertin Aline Emanuel. Das seien zum Beispiel die Bein-, Rücken und die Gesäßmuskulatur.

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Auch durch Aktivitäten im Haushalt verbrennt der Körper einige Kalorien: Beim Putzen etwa 4, beim Kochen und Bügeln circa 3 pro Minute. Wer auf der Couch liegt, verbrennt dagegen in der gleichen Zeit nur circa 1 Kalorie. Grundsätzlich sollte man deshalb alle Gelegenheiten im Alltag nutzen, um sich zu bewegen, rät Emanuel. Das gelte auch für den Weg zur Arbeit. Wer gemütlich mit 15 km/h Fahrrad fährt, verbraucht 6 Kalorien pro Minute. Bei Fußgängern sind es etwa 3 Kalorien.

Die Werte orientieren sich jeweils an einer 70 Kilogramm schweren Person und sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Wer trainiert ist, also große Muskeln hat, verbraucht bei Beanspruchung mehr Kalorien. Unabhängig von der Bewegung ist der Kalorienumsatz höher, je jünger und schwerer ein Mensch ist.

Zur Erhebung der Werte wird der Atemgasaustausch bei einer Bewegung gemessen. Dabei vergleichen die Experten den Sauerstoffverbrauch mit dem Ausstoß von Kohlenstoffdioxid. Als Berechnungsgrundlage entsteht der Kalorienverbrauch pro Kilogramm Körpergewicht und Stunde.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Andrea Warnecke/Andrea Warnecke

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