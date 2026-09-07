Stiegensteigen ist sehr effektiv für die Fitness

Auch durch Aktivitäten im Haushalt verbrennt der Körper einige Kalorien: Beim Putzen etwa 4, beim Kochen und Bügeln circa 3 pro Minute. Wer auf der Couch liegt, verbrennt dagegen in der gleichen Zeit nur circa 1 Kalorie. Grundsätzlich sollte man deshalb alle Gelegenheiten im Alltag nutzen, um sich zu bewegen, rät Emanuel. Das gelte auch für den Weg zur Arbeit. Wer gemütlich mit 15 km/h Fahrrad fährt, verbraucht 6 Kalorien pro Minute. Bei Fußgängern sind es etwa 3 Kalorien.

Die Werte orientieren sich jeweils an einer 70 Kilogramm schweren Person und sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Wer trainiert ist, also große Muskeln hat, verbraucht bei Beanspruchung mehr Kalorien. Unabhängig von der Bewegung ist der Kalorienumsatz höher, je jünger und schwerer ein Mensch ist.

Zur Erhebung der Werte wird der Atemgasaustausch bei einer Bewegung gemessen. Dabei vergleichen die Experten den Sauerstoffverbrauch mit dem Ausstoß von Kohlenstoffdioxid. Als Berechnungsgrundlage entsteht der Kalorienverbrauch pro Kilogramm Körpergewicht und Stunde.