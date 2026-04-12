Herbert Grönemeyer: Fünf Gründe für seinen Erfolg

Nach den Worten der Musikwissenschaftlerin Hornberger verkörpert Grönemeyer den "Star von Nebenan": Er sei kein überstrahlender Held, kein Schönling, sondern ein "Fleißarbeiter auf der Bühne", einer der sich für sein Publikum abrackert und dem es dabei ein bisschen egal zu sein scheint, wie er dabei aussieht. "Da ist auch immer noch dieser Bochum-Duft, den er ausstrahlt – so eine Arbeiterehre."

Das funktioniere gerade hierzulande: "Die Deutschen mögen es nicht so gerne, wenn ihre Stars abheben. Wenn jemand zu glamourös daherkommt, ist das verdächtig. Das hat Grönemeyer sehr klug vermieden", sagt Hornberger. Vielleicht liege es ihm einfach auch nicht.

"Das Ruhrgebiet in mir verliert sich nicht", zitiert ihn sein Biograf Michael Lentz. Obwohl er Berlin, wo er seit 17 Jahren inzwischen wieder vollständig lebt, sein Zuhause nennt, bleibe das Ruhrgebiet seine Heimat, wie er selbst sagt. Hier wuchs er auf, hier begann seine Laufbahn – zunächst erfolgreicher als Schauspieler denn als Sänger.

Sein Durchbruch als Musiker mit dem Album "4630 Bochum" prägt sein Image als "einer von hier" bis heute: Die Menschen aus dem Ruhrgebiet, wie Grönemeyer sie in vielen Interviews beschwört, sind direkt im Ton, können über sich selbst lachen und müssen aufeinander bauen können, wie Bergleute es einst taten.