Florentina Holzinger: „Der weibliche Körper ist eine Waffe“

Gibt es Momente, in denen Sie sich sagen, jetzt ist es zu viel, ich kann nicht mehr?

Das hatte ich noch nie. Das ist ja der Luxus einer Künstlerin. Man kann sich von Projekt zu Projekt immer selber definieren und überlegen, was man als Nächstes machen will. Ich suche mir nicht etwas aus, das mich quält, sondern Dinge, auf die ich wirklich Lust habe. Die Glocke ist für mich jetzt Teil meines Repertoires. Ich mag es, jede Stunde hochzuklettern und die zu läuten. Das ist für mich keine schmerzvolle Erfahrung. Ich gehe ja auch gern zum Sport und hatte jahrelang Tanzunterricht.

Tragen Sie einen Gehörschutz in der Glocke?

Ich nicht, denn ich bin durch viele Mittel­ohrentzündungen fast taub. Daher empfinde ich das nicht als laut. Aber manche von uns tragen einen Gehörschutz.

Sie arbeiten in der Oper, im Tanz, ihre Performances wirken wie Kompositionen. Ihre Arbeit würde den Begriff Gesamtkunstwerk rechtfertigen. Sehen Sie das auch so?

Warum nicht? Aber egal, ob im Theater, in der Oper oder beim Tanz, geht es immer um ein Thema, an dem ich mich abarbeiten will. In Venedig war das klar. Da geht es ums Wasser, um Ressourcen, um Überflutungen, um die ökologischen Aspekte in Bezug darauf und auch um diese Mechanismen von Ausbeutung und unsere Teilhabe daran. Es geht darum, das sichtbar zu machen, ohne aber jetzt moralisch zu sein. Meine Herangehensweise ist stark choreografisch. Auch der Teil mit dem Jetski ist eine Choreografie.

Haben Sie die Runden, die ihre Performerin im Pavillon damit zurücklegt, genau festgelegt?

Ganz genau. Das ist ein extrem komplexes und vielschichtiges Motiv, eine Art mythologische Aufarbeitung. Im Endeffekt geht es darum, die Oberfläche eines stillen Wassers zu brechen und einen hohen Wellengang heraufzubeschwören. Natürlich geht es auch um die Symbolik des Jetskis, dieses sehr verrufenen, umweltschädlichen, lauten, motorisierten, in dem Kontext bedrohlichen Objekts. In den meisten Teilen Italiens ist dessen Nutzung sogar illegal. Wir zeigen aber auch den Teufelskreis dieser Person, die da in so einem endlosen Loop gefangen ist.

Was hat es damit auf sich, dass alle Performerinnen nackt agieren?

Die Nacktheit im Pavillon ist eine Referenz zum liegenden weiblichen Akt, der in Venedig seine Geburtsstunde hatte und von dort ins Zentrum der europäischen Kulturgeschichte katapultiert wurde.

Sie operieren fast ausschließlich mit lebenden weiblichen Akten. Einen der bekanntesten, Courbets Gemälde „Der Ursprung der Welt“, haben Sie in einer ihrer Arbeiten eingesetzt. Wie sehen Sie als Künstlerin den weiblichen Akt?

Der Unterschied zwischen dem, was wir machen, und jenen Aktmalereien aus der Renaissance und anderen Epochen ist für mich, dass in den Museen stets eine sehr passive Muse dargestellt wird. Speziell in den Venedig-Museen trifft man ständig auf diese nackten Frauen, die in einer kompletten Passivität dargestellt sind. Ein Akt ist das Sinnbild der objektifizierten Frau, die schön anzuschauen ist oder eine Allegorie ist für die Schönheit oder die Natur. Sie ist auch etwas Erotisches. Bei diesen Akten geht es darum, dass diese Muse vom männlichen Betrachter angesehen wird. Die schlummernde Venus ist eine der berühmtesten liegenden Akte und wurde von Giorgione 1510 gemalt. Bei uns wird sie aufgeweckt und selber zur Akteurin, zum Mittelpunkt des Geschehens. Das fasziniert uns definitiv sehr. Wir arbeiten uns ja schon seit 20 Jahren an Nacktheit ab.

Ist die Aktmalerei eine Ausrede für pornografische Darstellungen?

Ja, da geht es natürlich auch um einfach konsumierbare weibliche Körper. Wir machen die Konsumierbarkeit nicht so einfach.