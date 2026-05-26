Salzburger Festspiele: Garanča zieht Einsatz bei „Ariadne“ zurück

Die Sängerin verzichtet aus persönlichen Gründen auf die Doppelrolle. Sopranistin Christina Nilsson übernimmt.
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Die Salzburger Festspiele mussten am Dienstag eine Änderung bei der Besetzung der von Ersan Mondtag inszenierten Neuproduktion „Ariadne auf Naxos“ beim heurigen Festival bekanntgeben. Elīna Garanča habe zu ihrem großen Bedauern die Doppelrolle Primadonna/Ariadne aus persönlichen Gründen zurücklegen müssen, hieß es in einer Aussendung. Die Partie wird die schwedische Sopranistin Christina Nilsson übernehmen, die damit ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen geben wird.
„Ich habe das Angebot der Salzburger Festspiele mit großer Wertschätzung und aufrichtiger Begeisterung angenommen, nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, diese Partie nicht in mein Repertoire aufzunehmen und daher meine Mitwirkung an dieser Produktion zurückzuziehen. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen“, erklärte Garanča.
Nilsson sang Titelpartie bereits an mehreren Opernhäusern
Sopranistin Christina Nilsson wurde in Ystad (Schweden) geboren und schloss 2017 ihr Masterstudium in Gesang an der Opernhochschule in Stockholm ab. Sie war in den Folgejahren an der New Yorker Met oder auch bei den Bayreuther Festspielen zu erleben.
2025 wurde die mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Sängerin vom König von Schweden zur Hofsängerin ernannt. Auftritte der Saison 2025/26 umfassten etwa die Titelpartie in der „Aida“ an der Königlichen Oper in Stockholm oder die Elisabetta im „Don Carlo“ an der Deutschen Oper Berlin. Und im September wird Nilsson die Partie der Elisabeth in einer Neuproduktion von „Tannhäuser“ in Zürich übernehmen.
Ariadne auf Naxos
Richard Strauss: „Ariadne auf Naxos“, Oper in einem Aufzuge nebst einem Vorspiel op. 60, Libretto von Hugo von Hofmannsthal ab 2. August bei den Salzburger Festspielen.