Spitzentöne: System Holzleitner-Wiederkehr – Bildung verachten

Ich fürchte, dass ich, der sprichwörtlich gepeinigte SPÖ-Stammwähler, Sie mit der folgenden Pointe schon öfter behelligt habe. Erst vor Wochenfrist habe ich sie wieder angebracht, und dem apostrophierten roten Politiker ist ein gequältes Lächeln entkommen. „Ich wähle“, so habe ich ihm versichert, „die SPÖ bis zum letzten Atemzug. Fragt sich nur, wessen letzter Atemzug.“

Das frage ich mich jetzt ernsthafter als noch vor einer Woche. Habe ich da nicht Andreas Babler gegen das ihm zugedachte, leicht zuordenbare Kampagnenbombardement verteidigt? Der Einzige unter den realistischerweise infrage kommenden SPÖ-Vorsitzenden sei er, der mit der FPÖ nicht koalieren könne, weil er sich sonst seines Existenzberechtigungsnachweises entledigen würde. Überdies, so fügte ich hinzu, habe er ein paar bescheidene sozialpolitische Benefizien durchgesetzt und eine herzeigbare Ministerbesetzung formiert.

Und jetzt? Verflüchtigt sich das komplette Überdies mit Riesenschritten. Die Babler’schen Besetzungscoups haben sich bisher weitgehend in der Lichtgestalt des Finanzministers materialisiert. Einige fanden auch die Frauenministerin Holzleitner erfrischend: verkörpere sie doch die fällige Emanzipation „junger, lauter Frauen“!