Die spannendsten Orte der Biennale 2026

Lange Schlangen vor dem österreichischen Pavillon gehören heuer zum fixen Bild der Biennale. Das liegt auch daran, dass auf die kleine Plattform, von der aus man die Performance beobachten kann, nur wenige Besucher gleichzeitig passen. Florentina Holzinger zeigt dort mit „Seaworld Venice“ die wohl radikalste Arbeit dieser Biennale. Zu jeder vollen Stunde hängt eine nackte Performerin kopfüber als menschlicher Glockenklöppel an einer riesigen Glocke.

Gegenüber harrt in einem gläsernen Wasserbecken eine Taucherin mit Sauerstoffgerät aus und beobachtet das Publikum. Das Wasser im Tank wird – so die Erzählung – aus zwei daneben stehenden Dixi-Klos samt angeschlossener Kläranlage gespeist. Besucher werden aufgefordert, die Toiletten zu benutzen – und tun das erstaunlich bereitwillig. „Please sit down. No shitting. No paper in the toilet“, steht vorsichtshalber auf der Klotür.

Holzinger, die ursprünglich aus der Theater- und Performanceszene kommt, gilt als eine der kompromisslosesten Künstlerinnen Europas. Für entsprechend viel Furore sorgt ihr Beitrag auf der Biennale. Nackte Performerinnen ziehen sieben Stunden am Tag auf Jetskis ihre Kreise, turnen über einem Wasserbecken an einer Stange oder versuchen sich im Bogenschießen. Für die einen ist das die mutigste Arbeit der Biennale. Für andere reine Provokation. Ignorieren kann man die Ausstellung jedenfalls nicht.

Ein Interview mit Florentina Holzinger über Nacktheit und die Kunst der Provokation lesen Sie hier