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Die spannendsten Orte der Biennale 2026

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„Grass Babies, Moon Babies“ von Ei Arakawa-Nash im japanischen Pavillon

©Getty Images
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Eine nackte Performerin als menschlicher Glockenklöppel, mehr als 200 Babypuppen im japanischen Pavillon und riesige Luster aus Marshmallows in einem halb verfallenen Palazzo: Die Biennale in Venedig zeigt auch heuer wieder, wie seltsam, schön und verstörend Kunst sein kann. Sechs Ausstellungen und Orte, über die man in Venedig gerade besonders viel spricht.

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Der meistdiskutierte Pavillon

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Der meistdiskutierte Pavillon
 © Nicole Marianna Wytyczak

Der stillste Ort

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Der stillste Ort
 © Jacopo Salvi - Foto Shop Professional - FPRO.IT

Der verborgenste Biennale-Ort

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Der verborgenste Biennale-Ort
 © Kathrin Gulnerits

Der schönste Palazzo

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Der schönste Palazzo
 © Kathrin Gulnerits

Der bittersüßeste Beitrag

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Der bittersüßeste Beitrag
 © Getty Images

Der ungewöhnlichste Pavillon

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 22/2026 erschienen.

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