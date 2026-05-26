Marie Rötzer: „Der Geniekult am Theater muss kritisch hinterfragt werden“

Worüber reden, wenn man über das Gegenüber schon fast alles geschrieben und den Anlass des Gesprächs quasi ab ovo begleitet hat, bald freundlich, bald unfreundlich? Die Niederösterreicherin Marie Rötzer aus namhafter Weinbauernfamilie wurde an dieser Stelle schon interviewt und porträtiert, da war sie noch Intendantin in St. Pölten und für die Burgtheaterdirektion im Gespräch.

Dann machten wir sie als Spitzenkandidatin für die Josefstadt namhaft, deren Direktor Föttinger uns später hell empört die Kündigung von 18 Ensemblemitgliedern bestätigte. Vor zwei Monaten wurde uns dann auch Marie Rötzers Jahresspielplan zugemittelt, aus Höflichkeitsgründen aber nur skizzenhaft wiedergegeben.

Und jetzt? Ist in den Gästewohnungen des Hauses, im Niemandsland zwischen scheidender und kommender Direktion, alles von vorn zu besprechen und alles interessant. Womit beginnen in der schauspielerversessenen Stadt? Beim Ensemble. Einige, die fehlen werden – Katharina Klar, André Pohl, Alma Hasun –, treten noch in Übernahmen auf.