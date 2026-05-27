Helmut Swoboda: „Ich male mir meine Welt“

„Hollegha war ein Reibebaum, der uns Studierende von Zeit zu Zeit durchaus auch an unsere Grenzen bringen konnte“, schwelgt Swo­boda schmunzelnd in Erinnerungen an seine Studienzeit. Doch das Autoritäre soll sich bezahlt machen: Hollegha schärft jenes Talent, das ihn am Studenten auffiel – das genaue Sehen durch das Zeichnen.

Swoboda merkt früh, dass es für ihn nicht alleine die isolierte, visuelle Wahrnehmung sein soll, die ihm in seiner Arbeit als Grundlage dient. „In meiner Kunst baue ich mir meine eigene Welt“, so der Künstler. „Dazu male ich Dinge, die es mir erlauben, zu entdecken, was ich noch nicht kenne.“ Swobodas Malerei wird zur Reflexion allgemeiner Wahrnehmungsprozesse. Vom genauen, auf stetem Hinterfragen basierenden Sehen ausgehend, geht es ihm um das Zusammenwirken sämtlicher Sinneseindrücke. „Mit der Zeit entwickelt man eine be­wusstere Wahrnehmung, die zu Erkenntnissen führt, die für andere im Verborgenen bleiben. Es setzt sich ein unterbewusstes Suchen in Gang, das kein Ende zu kennen scheint.“

Den Ausgangspunkt seiner Suche liefert die Natur: Swobodas Bilder sind somit höchst subjektive, multisensorische Naturerlebnisse – sie sind Mitbringsel zahlreicher Wanderungen. In deren Darstellung – einem Oszillieren zwischen Nahsicht und Fernblick – geht es dem Künstler keinesfalls um die Bildhaftigkeit des Erlebten, sondern um dessen Transformation. Das Motiv dient als Mittel zum Zweck und ist in den seltensten Fällen in leisen Spuren zu erahnen. „Es geht nicht um das Offensichtliche, um das gegenständliche Nachempfinden – eine objektive Wahrheit gibt es ohnedies nicht.“ Eine bildnerische hingegen schon. „Sie ist jedoch subjektiv und obliegt dem Schöpfer.“