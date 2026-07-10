Mick Jagger wurde einst von Frau geghostet

Mit Ghosting wird das plötzliche und nicht angekündigte Abbrechen jeglicher Kommunikation bezeichnet, insbesondere beim Dating. Eine Person verschwindet – wie ein Geist, englisch "ghost" – aus dem Leben der anderen, beantwortet auch keine Nachrichten und Anrufe mehr.

Jagger habe beim Schreiben des Liedes über den plötzlichen Kontaktabbruch durch eine Frau aus eigenen Erinnerungen schöpfen können, sagte der Brite. Auf die Frage seines Gesprächspartners "wer zum Teufel" Mick Jagger ghosten würde, antwortete der Rolling Stones-Frontman trocken: "Das kommt vor."

Der Song "Back in Your Life" ist Teil des neuen Albums der Rolling Stones mit dem Titel "Foreign Tongues". Jagger erzählt, dass er die Ballade gemeinsam mit Keith Richard und Andrew Watt geschrieben habe.