"Kap der Angst": Nun mit Serien-Killer

Auch hier wird das Anwaltsehepaar Anna (Amy Adams) und Tom Bowden (Patrick Wilson) vom haftentlassenen Mörder Max Cady (Javier Bardem) verfolgt, der sich an den beiden Rechtsvertretern rächen will. Langsam häufen sich die bedrohlichen Vorkommnisse im Umfeld des Paares. Abrufbar ab Freitag.

(S E R V I C E - www.apple.com/de/tv-pr/originals/cape-fear )