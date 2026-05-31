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"Kap der Angst": Nun mit Serien-Killer

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Das geordnete Leben eines Anwaltsehepaars gerät aus den Fugen
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"Kap der Angst" nach dem Roman "The Executioners" von John D. MacDonald entwickelt sich zu einem der erfolgreichsten Stoffe der US-Unterhaltungsindustrie. Nach dem Filmklassiker mit Gregory Peck und Robert Mitchum aus 1962 und Martin Scorseses Remake mit Robert De Niro und Nick Nolte aus 1991, folgt nun die Serie bei Apple TV+.

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Auch hier wird das Anwaltsehepaar Anna (Amy Adams) und Tom Bowden (Patrick Wilson) vom haftentlassenen Mörder Max Cady (Javier Bardem) verfolgt, der sich an den beiden Rechtsvertretern rächen will. Langsam häufen sich die bedrohlichen Vorkommnisse im Umfeld des Paares. Abrufbar ab Freitag.

(S E R V I C E - www.apple.com/de/tv-pr/originals/cape-fear )

WASHINGTON - USA: FOTO: APA/APA/Apple TV+

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