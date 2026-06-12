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Jüngste Frau: Taylor Swift nun in Songwriters Hall of Fame

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Taylor Swift auf dem roten Teppich vor der Zeremonie in New York
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Taylor Swift ist als jüngste Frau überhaupt in die Hall of Fame der Songwriter aufgenommen worden. Die 36-Jährige erschien am Donnerstag persönlich zu der Zeremonie in New York und zeigte sich auf dem roten Teppich im trägerlosen schwarzen Kleid. Bei der Begründung für die Aufnahme von Swift wurde unter anderem ihre Fähigkeit angeführt, "sich als Songwriterin zu wandeln und in unterschiedliche Klangwelten einzutauchen".

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Künstler kommen für die Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame infrage, sobald ihre erste Single 20 Jahre zurückliegt. Bei Swift war dies der Song "Tim McGraw", der im Juni 2006 veröffentlicht wurde.

Bisher war die jüngste aufgenommene Frau Carole Bayer Sager, der diese Ehre 1987 mit 43 Jahren zuteil wurde. Die jüngste Person, die jemals aufgenommen wurde, bleibt Stevie Wonder: Er war 1983 im Alter von 32 Jahren an der Reihe.

Taylor Swift gilt derzeit als die bekannteste Sängerin der Welt. Die 36-Jährige macht auch mit ihrem Privatleben Schlagzeilen: Sie ist mit dem weltweit fast ebenso bekannten US-Footballer Travis Kelce verlobt. Die Hochzeit soll Berichten zufolge am 3. Juli in New York steigen.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 11: Taylor Swift attends the Songwriters Hall of Fame 55th Annual Induction and Awards Gala at Marriott Marquis Hotel on June 11, 2026 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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