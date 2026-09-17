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Irland boykottiert auch den 71. Eurovision Song Contest

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Dara holte den ESC nach Bulgarien, aber nicht Irland
©NIKOLAY DOYCHINOV, Afp, APA
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Das ESC-Stammland Irland hatte bereits die Front der Boykottierer des Wiener Eurovision Song Contests heuer angeführt - und der Inselstaat bleibt auch kommendes Jahr dem Musikbewerb fern. Irland werde angesichts der weiterhin sterbenden Menschen in Gaza auch 2027 nicht am ESC teilnehmen, teilte der Sender RTE mit.

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"RTE ist der Ansicht, dass eine Teilnahme Irlands angesichts des entsetzlichen und andauernden Verlusts von Menschenleben im Gazastreifen und der dortigen humanitären Krise, die weiterhin das Leben so vieler Zivilisten gefährdet, nicht zu rechtfertigen ist", heißt es vom Medienhaus. Irland war heuer eine von fünf Nationen, die den Wiener Song Contest wegen Israels Vorgehen im Gazakrieg und der Teilnahme des Landes am Bewerb boykottierten. Auch der niederländische Sender Avrotros hatte bereits mitgeteilt, 2027 nicht in Bulgarien mit an Bord zu sein.

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