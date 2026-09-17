Irland boykottiert auch den 71. Eurovision Song Contest

"RTE ist der Ansicht, dass eine Teilnahme Irlands angesichts des entsetzlichen und andauernden Verlusts von Menschenleben im Gazastreifen und der dortigen humanitären Krise, die weiterhin das Leben so vieler Zivilisten gefährdet, nicht zu rechtfertigen ist", heißt es vom Medienhaus. Irland war heuer eine von fünf Nationen, die den Wiener Song Contest wegen Israels Vorgehen im Gazakrieg und der Teilnahme des Landes am Bewerb boykottierten. Auch der niederländische Sender Avrotros hatte bereits mitgeteilt, 2027 nicht in Bulgarien mit an Bord zu sein.