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Ikkimel spielt in neuem Song auf "Morgenmagazin"-Auftritt an

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++ ARCHIVBILD ++ Rapperin Ikkimel
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Rund sechs Wochen nach ihrem denkwürdigen Auftritt im ZDF-"Morgenmagazin" hat Rapperin Ikkimel (29) einen neuen Song veröffentlicht. Im Lied "Miss Universe" spielt sie auch kurz auf den Fernsehmoment an. Aufgenommen hat sie den Song mit Tommy Cash, der 2025 für Estland beim ESC angetreten war.

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In dem Song geht es um Party, Sex und Drogen. An einer Stelle heißt es knapp: "Verstöre sie im MoMa, voll auf Ketamin" und "Jetzt international ich bin ein Star". Auf Instagram postete Ikkimel, die am 15. November im Wiener Gasometer gastiert, ein Bild, das beide mit Glatzen, Bierkrug und Gewehr zeigt. Mehrere Medien berichteten über den Song.

Ikkimel hatte Anfang Juli in der WM-Arena des "Morgenmagazins" ihr Lied "Fußballmänner" performt. Darin rappte sie Zeilen wie "Fußballmänner, alles Penner. Bierbauch, Bratwurst, leckerschmecker" und "Lattenkracher, Mertesacker, Tiki-Taka in 'nem Tanga". Im Fernsehstudio blieben viele Zuschauer angesichts der Performance auffällig regungslos, fast paralysiert. Ikkimels Auftritt machte Schlagzeilen und schwappte bis in die USA. US-Rapperin Doechii ("Anxiety") tanzte in einem TikTok-Video zu Ikkimels Lied.

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