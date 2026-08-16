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Sängerin Bonnie Tyler wird in walisischer Heimat beigesetzt

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Bonnie Tyler bei einem Konzertauftritt im Jahr 2023
©APA, dpa, Sebastian Gollnow
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Gut einen Monat nach dem Tod von Bonnie Tyler wird die Rocksängerin am Montag in ihrer walisischen Heimat beigesetzt. Die Trauerfeier in Swansea findet im Familien- und Freundeskreis statt. Die mit Hits wie "It's a Heartache" und "Total Eclipse of the Heart" zum Star gewordene Rocksängerin war am 8. Juli im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal gestorben.

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Dort hatte Tyler nach einer Notoperation wochenlang im künstlichen Koma gelegen. Nach der Überführung ihrer Leiche aus Portugal erwiesen am Samstag tausende Menschen in Tylers Heimatstadt Mumbles nahe Swansea der Musikerin mit der Reibeisenstimme die letzte Ehre. Die Menge applaudierte und sang Tylers Hits, als ihr Sarg durch die Stadt zu ihrem früheren Wohnhaus gefahren wurde.

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