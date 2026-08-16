Sängerin Bonnie Tyler wird in walisischer Heimat beigesetzt

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Gut einen Monat nach dem Tod von Bonnie Tyler wird die Rocksängerin am Montag in ihrer walisischen Heimat beigesetzt. Die Trauerfeier in Swansea findet im Familien- und Freundeskreis statt. Die mit Hits wie "It's a Heartache" und "Total Eclipse of the Heart" zum Star gewordene Rocksängerin war am 8. Juli im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal gestorben.

von APA