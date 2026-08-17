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Slipknot und DJ Sid Wilson gehen wohl getrennte Wege

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Sid Wilson dürfte nicht länger mit Slipknot auftreten
©Getty Images North America, APA, FRAZER HARRISON
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Seit dem Wochenende gibt es Spekulationen: Hat eine der bekanntesten und erfolgreichsten Metalbands der Welt, Slipknot, ein Mitglied weniger? Nun scheint DJ Sid Wilson seinen Abschied selbst zu bestätigen: In den Profilangaben seines Instagram-Accounts ist neuerdings ein Enddatum bei der Bandtätigkeit hinterlegt: "1997-2026".

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Am Wochenende wurde bereits auf dem Instagram-Account des Musikfestivals "Knotfest", das 2012 von Slipknot gegründet wurde, mitgeteilt: "Slipknot haben sich von Sid Wilson getrennt." Die Mitteilung war kurzzeitig auf der Website der Band zu sehen. In dem dazu geposteten Bild-Statement hieß es zudem: "Mit sofortiger Wirkung werden Slipknot nicht mehr mit Sid Wilson in Verbindung stehen. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute. Slipknot".

Medienberichten zufolge war dieses Statement ebenfalls zeitweise auf der offiziellen Instagramseite der Band gepostet worden. Später war es allerdings weder dort noch auf der Website der Gruppe zu finden. Eine dpa-Anfrage beim Management blieb bisher ohne Rückmeldung.

Der DJ Sid Wilson ist auch bekannt als Ex-Partner von Kelly Osbourne, der Tochter des 2025 gestorbenen Kultrockers und Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne. Die beiden waren seit 2022 liiert und haben einen gemeinsamen Sohn.

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