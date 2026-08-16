ABO

Alice Merton will mehr Musik für Theater oder Oper schreiben

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Alice Merton bei den Nibelungen-Festspielen
©APA, dpa, UWE ANSPACH
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Sängerin Alice Merton ("No Roots") würde gerne mehr Musik für Theater, Serien oder eine moderne Rock-Oper schreiben. Die 32-Jährige hat gerade ein Engagement bei den Nibelungen-Festspielen in Worms hinter sich. "Ich habe das Gefühl, da wurde eine Tür aufgestoßen", sagte Merton der Deutschen Presse-Agentur. Für die Festspiele habe sie "dramatischere Lieder" schreiben können als bisher. "Wenn jemand Musik braucht: Here I am!"

von

Merton und der Gitarrist Alexander Wolfe hatten für die Aufführung "Die Hunnenkönigin" in Worms am Rhein den Soundtrack komponiert und auf der Bühne allabendlich live gespielt. Das Duo erhielt dafür den Mario-Adorf-Preis.

Ihr sei in Worms erneut klargeworden, wie viel eine Melodie erzählen könne, ohne dass Schauspieler dafür Worte finden müssten, sagte die in Frankfurt/Main geborene Merton. Das fasziniere sie. Sie sei ein Opernfan und träume von einer zeitgemäßen Variante der Kunstform. "Rock, Pop, Jazz oder Soul – verbunden mit großen Geschichten und großen Gefühlen. Das wäre es."

Gerne würde sie mit einem Autor eine Geschichte entwickeln und dafür die Musik schreiben, sagte Merton. "Ich hoffe jedenfalls, dass das jetzt nicht das letzte Mal war, dass ich Lieder für ein Stück beisteuern konnte."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Fans nahmen Abschied von Bonnie Tyler
News
Tausende Fans nahmen Abschied von Bonnie Tyler
++ ARCHIVBILD ++ Navid Kermani lebt in Köln und liebt nicht alles daran
News
Navid Kermani kritisiert "Verballermannisierung" in Köln
Robert Downey Jr. ist mit von der Partie
Schlagzeilen
Neuer Trailer: Millionen neugierig auf "Avengers"-Film
Nicole Kidman mit Auftritt in Musikvideo von Troye Sivan
News
Nicole Kidman mit Auftritt in Musikvideo von Troye Sivan
Auch heute spielt "Dancing Queen" weiter Tantiemen ein
News
Abbas "Dancing Queen" wird 50 und sammelt munter Streams
++ ARCHIVBILD ++ Rapper Reezy mit neuem Album auf dem Weg nach Wien
News
Rapper Reezys zwischen Britney Spears und Karim Benzema
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER