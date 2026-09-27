Hochkarätige Rock- und Pop-Memorabila-Auktion in London

Besonderes Augenmerk gilt der "Reinhold Mack-Collection", die rund 80 Kostbarkeiten zur Versteigerung beisteuert. Reinhold Mack (77), deutscher Produzent und Toningenieur, der vornehmlich in Giorgio Moroders Musicland-Studios in München tätig war, arbeitete in den 1970er-Jahren mit u.a. Peter Alexander, The Rolling Stones, Led Zeppelin und Electric Light Orchestra (ELO) zusammen und widmete sich in den 1980er-Jahren hauptsächlich der britischen Kultband Queen. Aus besagtem Studio stammt auch das Toplos der Auktion: ein Yamaha Grand Piano, bespielt von u.a. Freddie Mercury, Elton John, The Rolling Stones und Deep Purple mit einem Schätzwert von bis zu 460.000 Euro.

Queen-thematisch gibt es außerdem eine Reihe von handschriftlichen Lyrics von Mercury, ein AKG-Studiomikrofon um über 90.000 Euro und - als besonderes Fan-Schmankerl - eine auf 200 Stück limitierte Single von "Bohemian Rhapsody" aus dem Jahr 1978 mit einem Schätzwert von bis zu 23.000 Euro.

Neben Preziosen von u.a. ABBA, Nirvana, David Bowie, Elvis Presley, Sex Pistols oder George Michael gelten Michael Jacksons schwarz-goldene, im Militärstil gestaltete Jacke aus der "Dangerous-" bzw. HIStory"-Ära um bis zu 420.000 Euro, eine vollständig handsignierte Pan-Am-Speisekarte der Beatles von ihrem allerersten Flug in die USA um bis zu 93.000 Euro, eine von Noel Gallagher unterschriebene Akustikgitarre von der MTV-Unplugged-Session 1996 um bis zu 175.000 Euro, ein von Ralf Hütter (Kraftwerk) designtes Fahrrad (bis zu 23.000 Euro) und schließlich John Lennons Sonnenbrille, die er während seiner "Lost Weekend"-Periode - die 18 Monate währende Trennung von Yoko Ono - getragen hat, mit einem Schätzwert von bis zu 230.000 Euro zu den Highlights.

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