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Freddy Quinn feiert 95er "gemütlich" und es geht ihm "gut"

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++ ARCHIVBILD ++ Freddy Quinn wird es nicht langweilig
©APA, dpa, Maurizio Gambarini
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Schlagersänger Freddy Quinn, der am Sonntag 95 Jahre alt wird, kennt auch im hohen Alter keine Langeweile und will seinen Ehrentag ohne großes Tamtam begehen. "Den Geburtstag werden wir ganz gemütlich im privaten Kreis feiern", sagte Quinn. "Gut geht es mir. Meine Frau und ich genießen den Ruhestand."

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Er und seine Frau Rosi, die 17 Jahre jünger ist, seien gut damit beschäftigt, ihr neues Zuhause auf dem Bauernhof einzurichten. "Rosi hat sogar einige Gänse geholt. Freunde helfen uns. Langweilig wird es uns nicht."

Kurz vor seinem Geburtstag sind alte, bisher unbekannte Aufnahmen von Quinn erschienen, in denen er zwei alte Country-Klassiker covert. Die Songs "Ghost Riders in the Sky" und "Home on the Range" waren in Archiven aufgetaucht, in denen auch der Musik-Katalog der vergangenen 50 Jahre von Quinn gelagert werden. Sie sind auf Streamingplattformen abrufbar.

Quinn freut sich über den Fund. "Das war eine gelungene Überraschung. Ich hatte keine Ahnung, dass diese alten Aufnahmen noch existieren."

In den 90er-Jahren habe er bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg den Sam Hawkens gespielt und dort auch früher schon Country-Lieder gesungen. "Daher stammen wohl die Aufnahmen. Ich bin heute Rentner. Aber es ist doch schön zu wissen, dass es noch Fans gibt, die gern meine Lieder hören."

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