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Hollywoodstar Brad Pitt: Weinte nach Drehbuch-Lektüre

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Pitt beschrieb neuen Film als Liebesgeschichte zwischen Mann und Hund
©Getty Images North America, APA, JASON DAVIS
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Hollywoodstar Brad Pitt berichtet davon, wie er mit starken Emotionen auf das Drehbuch zu seinem neuen Film "Eiserne Wildnis - Heart of the Beast" reagierte. "Ich las das Drehbuch zu Ende, legte es beiseite, stand auf, ging hinaus auf die Terrasse und weinte dort ein wenig still vor mich hin."

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Das Skript zu dem Survival-Thriller habe ihn "wirklich sehr bewegt", erzählte der 62-Jährige in einem "Bild"-Interview. "Diese Geschichte handelt vordergründig vom Überleben, aber im Grunde ist es eine Liebesgeschichte zwischen diesem Mann und diesem Hund. Und obwohl es um einen Hund geht, hatte ich das Gefühl, dass es um meine Beziehung zu meinem Vater, meinem Bruder und den Menschen ging, die mir in meinem Leben am Herzen liegen."

Pitt sagt, dass er selbst drei Hunde habe und die Tiere für ihn "Geschenke" seien: "Sie lieben bedingungslos, sie bringen einfach so viel Freude und Gesellschaft. Wir sind weniger einsam dank unserer Hunde."

HERMITAGE, TENNESSEE - SEPTEMBER 17: Brad Pitt attends the "Heart of the Beast" Big Dog Rescue Event at Copperline Ranch on September 17, 2026, in Hermitage, Tennessee. Jason Davis/Getty Images for Paramount Pictures/AFP (Photo by Jason Davis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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