Hollywoodstar Brad Pitt: Weinte nach Drehbuch-Lektüre

Das Skript zu dem Survival-Thriller habe ihn "wirklich sehr bewegt", erzählte der 62-Jährige in einem "Bild"-Interview. "Diese Geschichte handelt vordergründig vom Überleben, aber im Grunde ist es eine Liebesgeschichte zwischen diesem Mann und diesem Hund. Und obwohl es um einen Hund geht, hatte ich das Gefühl, dass es um meine Beziehung zu meinem Vater, meinem Bruder und den Menschen ging, die mir in meinem Leben am Herzen liegen."

Pitt sagt, dass er selbst drei Hunde habe und die Tiere für ihn "Geschenke" seien: "Sie lieben bedingungslos, sie bringen einfach so viel Freude und Gesellschaft. Wir sind weniger einsam dank unserer Hunde."