ABO

Sabrina Carpenter tanzt mit Tom Holland in Fred Astaire-Film

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Popstar Sabrina Carpenter spielt Ginger Rogers
©AFP (Archiv), Angela Weiss, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
"Spider-Man"-Star Tom Holland (30) steckt in den Vorbereitungen zu seiner neuen Rolle als der legendäre US-Tänzer und Schauspieler Fred Astaire. Für das geplante Biopic hat er nun prominente Tanzpartnerinnen gefunden. Sabrina Carpenter (27) und Margaret Qualley (31) werden unter der Regie von Paul King ("Paddington") die weiblichen Hauptrollen übernehmen, teilte King den Branchenblättern "Variety" und "Deadline.com" mit.

von

News auf Google bevorzugen

Grammy-Preisträgerin Carpenter ("Short n' Sweet") wird die Schauspielerin Ginger Rogers, die berühmte Tanzpartnerin von Astaire, darstellen. Qualley ("Das Ende der Sterne", "The Substance") porträtiert Adele Astaire, die ältere Schwester des Stars, die eine eigene Tanzkarriere hatte.

Fred Astaire (1899-1987) und Rogers (1911-1995) waren in den 1930er-Jahren durch gemeinsame Musikfilme wie "Flying Down to Rio", "Top Hat", "Swing Time" oder "Shall We Dance" Hollywoods berühmtestes Tanzpaar.

Tom Holland bringt Tanzerfahrung mit. Der Brite, der in diesem Jahr mit Blockbustern wie "Die Odyssee" und "Spider-Man: Brand New Day" im Kino war, hatte seine Bühnenkarriere als Kind mit einer Hauptrolle in der Londoner Produktion des Musicals "Billy Elliot" über einen ballettverliebten Burschen begonnen.

"Wieder ins Tanzstudio zurückzukehren und meine Stepptanzschuhe anzuziehen - das bedeutet mir sehr viel", sagte Holland im Juli in der Sendung "Live with Kelly and Mark". "Einer meiner größten Fehler beziehungsweise Reuepunkte in meiner Karriere ist, dass ich nach "Billy Elliot" mit dem Tanzen aufgehört habe." Umso schöner sei es, nun die Gelegenheit zu haben, diese Welt wiederzuentdecken, "die ich so sehr geliebt habe".

US singer, songwriter and actress Sabrina Carpenter arrives for the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art, in New York, on May 4, 2026. (Photo by Angela Weiss / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Taylor Swift in Rekordlaune
News
Swift bricht Spotify-Rekord mit neuer Single
Spektakulärer Auftritt der US-Band
News
Backstreet Boys starteten Konzertserie in Düsseldorf
Pitt beschrieb neuen Film als Liebesgeschichte zwischen Mann und Hund
Schlagzeilen
Hollywoodstar Brad Pitt: Weinte nach Drehbuch-Lektüre
Johnny Depp ist kaum wiederzuerkennen
Schlagzeilen
Johnny Depp in neuem Trailer mit grauem Vollbart zu sehen
++ ARCHIVBILD ++ Freddy Quinn wird es nicht langweilig
News
Freddy Quinn feiert 95er "gemütlich" und es geht ihm "gut"
++ ARCHIVBILD ++ Reinhard Mey lieferte sein 30. Studioalbum ab
News
Reinhard Mey kehrt zu seinen Wurzeln zurück
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER