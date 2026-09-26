Swift bricht Spotify-Rekord mit neuer Single

In dem neuen Song "Patient Zero" singt Superstar Swift von einer toxischen Beziehung. Aus der Perspektive einer geheilten Ex-Partnerin richtet sich Swift in dem Song an die neue Frau an der Seite eines früheren Liebhabers. Fans spekulierten direkt, wen Swift meinen könnte - es wäre nicht das erste Mal, dass sie vermeintlich ihre persönlichen Erfahrungen in einem Song verarbeitet.

Im Rahmen der MTV Video Music Awards will Swift am Sonntag das Musikvideo zu "Patient Zero" vorstellen. Einen ersten Teaser veröffentlichte sie auf ihren Social-Media-Kanälen. In dem Musikvideo sind die Hollywood-Stars Dakota Johnson und Colin Farrell zu sehen.

Swift hat am Freitag noch drei weitere Songs herausgebracht, darunter mit dem Titel "Cleveland!" einen Song über ihre Hochzeit mit dem American-Football-Profi Travis Kelce (36). Die vier Lieder, inklusive der Single "Patient Zero", sind unter dem Titel "The Life of a Showgirl: The Encore" veröffentlicht worden.

Musikalisch knüpfen die Songs an den poppigen Sound des von Max Martin und Shellback produzierten Ursprungsalbums "The Life of a Showgirl" an, das vor einem knappen Jahr, im Oktober 2025, erschienen ist. Gleichzeitig klingen auch für Swift typische melancholische Töne an. Die neuen Titel auf "The Life of a Showgirl: The Encore" seien bei einem Treffen mit den Produzenten Martin und Shellback in Schweden entstanden, schrieb Swift dazu auf Instagram.

"Vor etwa einem Jahr habt ihr etwas wirklich Unfassbares geschafft. Etwas, das mich völlig umgehauen hat ... Ihr habt "The Life of a Showgirl" zur erfolgreichsten Album-Eröffnungswoche aller Zeiten verholfen." Sie sei nach Schweden gereist, um den Erfolg gemeinsam mit Max Martin und Shellback zu feiern, schreibt Swift weiter: "Aber dort gab es ein Studio, und wir taten das, was wir immer tun, wenn wir irgendetwas fühlen: Wir schrieben weitere Songs."

Fans hoffen nun sogar, dass weitere Tracks erscheinen. Denn das Bonus-Album ist in "Disc 1" und "Disc 2" unterteilt. Und "Disc 2" besteht bisher nur aus den vier neuen Songs, während "Disc 1" die ursprünglichen zwölf Tracks beinhaltet.