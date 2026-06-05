Helene Fischer dominiert erstmals deutsche Singlecharts

Zuvor hatte es der 2013 veröffentlichte Schlager-Klassiker maximal auf Platz drei in den Single-Charts geschafft. Mit "Heute Nacht" liefert die 41-jährige Musikerin einen poppigen Schlager mit eingängiger Melodie und kraftvollem Refrain. In der neuen Single singt sie wieder über die großen Gefühle. Das Lied hat den typischen Mitwipp-Faktor.

"Ich freue mich riesig über diesen Erfolg und bin unglaublich dankbar für die Unterstützung meiner Fans. 'Heute Nacht' ist für mich etwas ganz Besonderes, weil dieser Song den Beginn eines neuen musikalischen Kapitels markiert", meinte Fischer. Dass er direkt auf Platz eins einsteige, mache sie "stolz und glücklich". Die Sängerin geht vom 10. Juni bis 17. Juli auf Stadiontour. Am 11. Juli spielt sie im Wiener Ernst-Happel-Stadion.