Helene Fischer bei Silbereisens Jubiläums-Schlagerbooom

Angekündigt werden auch Maite Kelly, DJ Ötzi, Blümchen, Santiano, Unheilig, Kerstin Ott, Andreas Gabalier und Cindy aus Marzahn sowie zahlreiche weitere Stars. Die Macher weisen jedoch darauf hin, dass sich Programm und Besetzung noch ändern können. Gefeiert wird über rund drei Stunden in der Dortmunder Westfalenhalle, erwartet werden laut Ankündigung mehr als 20.000 Fans.

Fischer und Silbereisen waren mehrere Jahre lang ein Paar und gaben 2018 ihre Trennung bekannt. Auf der Bühne standen sie seitdem immer wieder gemeinsam.