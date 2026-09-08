ABO

Unterirdische Galerie der römischen Trajansthermen zugänglich

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Fresko "Città Dipinta" zeigt eine von Mauern und Türmen umgebene Stadt
©Afp, APA, FILIPPO MONTEFORTE
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
In Rom wird nach Restaurierungsarbeiten die unterirdische Galerie der Trajansthermen unweit des Kolosseums für Besucher zugänglich. Zu sehen sind in dem neuen Museumsbereich auf dem Colle Oppio ein großes Fresko einer Stadtansicht sowie ein Mosaik. Der Bürgermeister von Rom, Roberto Gualtieri, sagte bei der Vorstellung: "Mit diesem Projekt geben wir der Stadt einen wunderbaren Ort zurück und machen ihn endlich zugänglich."

von

News auf Google bevorzugen

Das zehn Quadratmeter große Fresko ("Città Dipinta", zu Deutsch: "Gemalte Stadt") zeigt aus der Vogelperspektive eine von Mauern und Türmen umgebene Stadt. Es stammt aus dem 1. Jahrhundert nach Christus und wurde 1998 entdeckt. Das Mosaik wiederum schmückt einen großen Saal und zeigt eine aufwendig gestaltete Bühnenfassade eines Theaters, die Statuen und reale Personen darstellt.

Bei den jüngsten Arbeiten konnte zudem ein weiterer, mit Mosaiken dekorierter Bereich freigelegt werden. Dieser zeigt eine Hafenstadt mit Gebäuden, die vermutlich zum Meer ausgerichtet waren. Unterhalb der Mosaikdekoration kamen auch Reste einer Marmorverkleidung und eine Marmornische ans Licht.

Besucher erreichen die Galerie von einem Eingang im Außenbereich. Im Innern kann der Tunnel auf Metallstegen erkundet werden. Zu sehen sind dort auch die Bleirohre, die zum antiken Wasserversorgungsnetz der Thermen gehörten.

Die Galerie wird ab Samstag probeweise an den Wochenenden für kleinere Gruppen geöffnet. Ab Oktober sind dann Besichtigungen von Freitag bis Sonntag vorgesehen. Pro Tag gibt es von 10.00 bis 15.00 Uhr sechs Zeitfenster für die Führungen. Pro Führung sind maximal 15 Teilnehmer zugelassen.

Die Trajansthermen wurden auf Geheiß von Kaiser Trajan nach Plänen des Architekten Apollodor von Damaskus errichtet und im Jahr 109 nach Christus eingeweiht. Die Thermenanlage erstreckte sich über rund 60.000 Quadratmeter. Sie diente nicht nur dem Baden, sondern auch Sport, Erholung und kulturellen Aktivitäten. Berühmt ist auch die Exedra im Außenbereich. Auch sie wurde im Rahmen der Arbeiten aufgewertet mit neuen Fußwegen und Sitzmöglichkeiten.

People watch the restored Great Mosaic, part of first-century AD decorations that predate the Baths of Trajan, during its unveiling following restoration work in the underground gallery and south-western exedra of the ancient Roman bath complex, in Rome on September 8, 2026. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ed Sheeran äußerte sich zunächst nicht zu den Auftritten Macklemores
News
Ed Sheeran-Tour: Macklemore verteidigt "Free Palestine"-Rufe
Cate Blanchett ist eine der Preisträgerinnen des Praemium Imperiale
Schlagzeilen
Kulturpreis Praemium Imperiale für Cate Blanchett
++ ARCHIVBILD ++ Annett Louisans neues Album "Sehnsucht" erscheint am 11. September
News
Annett Louisan singt mit viel Klarheit vom Ankommen
++ ARCHIVBILD ++ Alice Cooper schrieb seine Autobiographie
News
Alice Cooper: Publikum lässt sich heute nicht mehr schocken
Österreich unter Top-Märkten
Reisen & Freizeit
83. Filmfestspiele Venedig kurbeln Tourismus an
++ ARCHIVBILD ++ Biermann während seines Auftritts in Köln 1976
News
Wolf Biermanns beste Lieder neu aufgenommen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER