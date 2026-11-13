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Bewährungsstrafe gegen Depardieu wird rechtskräftig

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Zahlreiche Vorwürfe gegen Gerard Depardieu
©Afp, APA, JULIEN DE ROSA
In Frankreich wird eine Bewährungsstrafe wegen sexueller Übergriffe gegen den früheren Schauspielstar Gérard Depardieu rechtskräftig. Der 77-Jährige verzichtet auf das Berufungsverfahren, das am Montag beginnen sollte, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP. Seine Anwälte müssen dies nun noch vor Gericht bestätigen. Depardieu war 2025 zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Unterdessen wurden Aufnahmen einer weiteren mutmaßlichen sexuellen Belästigung publik.

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Das französische Investigativmagazin "Mediapart" veröffentlichte am Donnerstag Aufnahmen von Dreharbeiten aus dem Jahr 2013, auf denen zu sehen ist, wie Depardieu einer jungen Statistin unter den Rock greift und die Frau vergeblich versucht, ihn abzuwehren. Die Casting-Direktorin Fany Touya-Calmon sagte dazu, sie habe sich damals zwischen Depardieu und der Statistin auf den Boden gesetzt, um weitere Übergriffe zu verhindern. Depardieus Anwälte äußerten sich zunächst nicht dazu.

Die Bewährungsstrafe betrifft sexuelle Übergriffe auf zwei Frauen bei Dreharbeiten 2021. Eine Bühnenbildnerin und eine Regie-Assistentin warfen Depardieu vor, sie gegen ihren Willen begrapscht zu haben. Depardieu hatte im Prozess den Gebrauch vulgärer Sprache eingeräumt, den Vorwurf sexueller Übergriffe aber zurückgewiesen.

Das Gericht sprach den Frauen zusätzlich zu einer Entschädigung für die sexuellen Übergriffe ein Schmerzengeld von 1.000 Euro zu. Die Richter ordneten für Depardieu zudem eine psychologische Behandlung und seine Registrierung als Sexualstraftäter an.

Es war das erste Urteil gegen Depardieu wegen sexueller Gewalt. Insgesamt werfen etwa 20 Frauen dem Star Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vor. Im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung der Schauspielerin Charlotte Arnould im Jahr 2018 beantragte die Staatsanwaltschaft einen Prozess, Depardieu legte dagegen Beschwerde ein. Ob der Fall vor Gericht kommt, soll am 26. November entschieden werden.

Depardieu war lange der beliebteste und international bekannteste Schauspieler seines Landes. Er spielte in mehr als 200 Filmen und Serien mit, darunter "Die letzte Metro", "Cyrano von Bergerac" und mehrere "Asterix"-Filme.

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