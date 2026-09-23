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Georg Danzer wäre 80: Gedenktafel und Schwerpunktprogramm

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Georg Danzer prägte den Dialektpop
©APA, dpa, Peter Kneffel
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Am 7. Oktober 2026 jährt sich der Geburtstag von Georg Danzer zum 80. Mal. Mit Titeln wie "Jö schau" oder "Hupf in Gatsch" ist der 2007 im Alter von 60 Jahren verstorbene Liedermacher unvergessen. Hinter dem populären augenzwinkernden Ton seiner poetischen, bisweilen melancholischen Texte verbergen sich oft Protest und Ruf nach sozialer Gerechtigkeit, mit denen er eine ganze Generation geprägt hat. Der ORF erinnert ab 4. Oktober mit einem Programmschwerpunkt an den Musiker.

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An Danzers Geburtstag wird eine Gedenktafel am Gaudenzdorfer Gürtel 47 enthüllt. Dort ist der Künstler aufgewachsen und hat diesem Haus später ein Lied gewidmet.

Danzer hatte großen Einfluss auf die Entstehung des Austropops und war wichtiger Impulsgeber für die österreichische Dialektwelle der 1970er-Jahre. Erste Erfolge erlangte er mit Kompositionsaufträgen für u.a. Wolfgang Ambros, Marianne Mendt und Erika Pluhar. Der Durchbruch als Solomusiker gelang 1975 mit der Single "Jö schau", sein erster und einziger Nummer-1-Hit. Die "Georg Danzer Tournee 79" mit 32 ausverkauften Konzerten bildete Ende der 1970er-Jahre einen Meilenstein in seiner Karriere. Mit dem Album "Ruhe vor dem Sturm" (1981) gelang ihm der Durchbruch in Deutschland.

Nach Auslandsaufenthalten kehrte Danzer in den 90ern nach Wien zurück und nahm mit Peter Cornelius, Marianne Mendt und Wilfried das Album "Wieder in Wien" auf, das Lied "Sei imma höflich!" wurde zum Radio-Dauerbrenner. Mit Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich bildete er Austria 3.

Danzer schrieb auch Drehbücher, engagierte sich für "SOS Mitmensch", veröffentlichte Alben wie "13 schmutzige Lieder", "Persönlich" oder das in den USA aufgenommene "Von Scheibbs bis Nebraska" (die Danzer zum "Ehrenscheibbser" werden ließ) und, zuletzt, "Träumer".

Der ORF zeigt am 5. Oktober (22.30 Uhr, ORF 2) die neue Dokumentation "Schurli - Der Liedermacher & Poet Georg Danzer" von Tatjana Berlakovich. Der Künstler erzählt in seltenen Archivaufnahmen, mit seinen Liedern und seinen Texten - oft im Wiener Dialekt verfasst - seine Geschichte weitgehend selbst. Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, Familienmitglieder und enge Vertraute "machen den Menschen hinter den Liedern sichtbar", hieß es in der Ankündigung.

Verena Hartlieb begrüßt am 6. Oktober in "Studio 2" (17.30 Uhr, ORF 2) die Singer-Songwriterin und Dialektmusikerin Anna-Maria Schnabl alias AMS, die live Hits von Georg Danzer präsentiert. Am 7. Oktober ist Ulli Bäer, jahrelang Gitarrist in Danzers Band, zu Gast bei "Hinter den Schlagzeilen" (16.20 Uhr, ORF 2), außerdem widmet sich "Kultur Heute" (19.40 Uhr, ORF III) der Austropop-Ikone.

ORF III bringt am 8. Oktober u.a. die Doku "Nur a klana Bua im Winter - Georg Danzer" und den letzten Auftritt Danzers am Donauinselfest. Außerdem sind auch im Radio zahlreiche Sendungen Danzer gewidmet - von einer Ausgabe von "Spielräume spezial" (Ö1, 4. Oktober, 17.10 Uhr) über eine Spezialausgabe des "Ö3-Heimatsound" am 7. Oktober (21.00 Uhr) bis zu Schwerpunkten in den Regionalradios.

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