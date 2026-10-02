Flydubai-Angriff: Die 7 Sicherheits-Mechanismen der Luftfahrt im Realitätscheck

Ein Messerangriff im Cockpit eines Flydubai-Jets zwischen Dubai und Tel Aviv endete nur knapp nicht in der Katastrophe. Der Vorfall zeigt: Etliche der etablierten Sicherheitsmechanismen der Luftfahrt hätten diesen Angriff gar nicht verhindern können - gerettet hat die Maschine am Ende etwas anderes.
Angriff auf dem Weg nach Tel Aviv
Am 30. September 2026 kam es an Bord von Flydubai-Flug FZ1073 von Dubai nach Tel Aviv zu einem Angriff im Cockpit: Der Kopilot griff laut CNN den indischen Kapitän Smit Machchhar während des Flugs mit einer Klinge an. Israels Präsident Isaac Herzog sprach von einem Angriff mit einer Axt oder einem Messer, die Maschine verlor laut taz binnen einer Minute über 4.000 Meter an Höhe. Ein Passagier soll das Steuer übernommen haben, bevor zwei zusätzlich an Bord befindliche Flydubai-Piloten die Boeing 737 MAX 8 sicher auf dem saudi-arabischen Flughafen Tabuk landeten. Alle Insassen überlebten, beide Piloten wurden verletzt.
Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sprach laut CBS News von einer "radikalen Indoktrinierung" des Kopiloten und einem verhinderten "zweiten 11. September" - Aussagen, die bislang nicht unabhängig bestätigt sind. Die Generalstaatsanwaltschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ermittelt laut The National offiziell, ob ein terroristischer Hintergrund und eine Vorplanung vorlagen.
Entscheidend für diesen Artikel ist aber etwas anderes: Geht man die sieben wichtigsten Sicherheitsmechanismen der kommerziellen Luftfahrt durch, zeigt sich, dass ein erstaunlich großer Teil von ihnen diesen Angriff gar nicht hätte verhindern können - weil sie für ein anderes Bedrohungsszenario entwickelt wurden, als eines, bei dem die Gefahr von der Cockpit-Besatzung selbst ausgeht.
1. Die Cockpittür: wirkungslos, wenn die Gefahr schon drinnen sitzt
Seit 1. November 2003 schreiben internationale Luftfahrtbehörden für Passagierflugzeuge mit mehr als 60 Sitzen eine zugelassene, kugel- und sprengstoffsichere Cockpittür vor - eine direkte Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001, bei denen Terroristen das Cockpit stürmten. Die Tür bleibt während des Flugs verriegelt und öffnet sich nur nach einem festgelegten Verfahren, in den USA kommen bei vielen Flugzeugtypen zusätzlich sogenannte "Secondary Barriers" zum Einsatz, laut t-online ein zusätzlicher Schutzwall, wenn die Tür kurz geöffnet wird.
Hier greift die Maßnahme nicht: Sie schützt vor Angreifern von außen, nicht vor einer Bedrohung, die bereits im Cockpit sitzt. Beim Flydubai-Vorfall waren nach bisherigem Kenntnisstand beide Piloten zum Zeitpunkt des Angriffs im Cockpit - die teuerste und sichtbarste Sicherheitsmaßnahme der Post-9/11-Luftfahrt spielte für den Tatablauf schlicht keine Rolle.
2. Die Zwei-Personen-Regel: nutzlos, wenn die Gefahr von einem der beiden Piloten ausgeht
Nach dem Absturz von Germanwings-Flug 4U9525 im Jahr 2015, bei dem der allein im Cockpit zurückgebliebene Kopilot die Maschine absichtlich in den französischen Alpen zum Absturz brachte, empfahl die europäische Luftfahrtbehörde EASA, dass sich zu jedem Zeitpunkt mindestens zwei autorisierte Personen im Cockpit aufhalten sollen. Viele europäische und nordamerikanische Airlines übernahmen die Regel, einige lockerten sie laut airliners.de in den vergangenen Jahren wieder.
Auch diese Regel wäre beim Flydubai-Vorfall wirkungslos geblieben: Sie soll verhindern, dass ein Pilot allein im Cockpit zurückbleibt - hier waren von Anfang an beide Piloten anwesend, der Angriff ging von einem der beiden regären Besatzungsmitglieder selbst aus. Eine Regel gegen das Alleinsein hilft nicht gegen eine Bedrohung durch die Besatzung selbst.
3. Tauglichkeitsprüfungen: ein halbes Jahr im Dienst, unauffällig geblieben
Berufspilotinnen und -piloten benötigen laut EASA ein regelmäßig zu erneuerndes medizinisches Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1. Seit der Germanwings-Katastrophe wurden zusätzlich psychologische Eignungsbewertungen vor Dienstantritt, Unterstützungsprogramme bei psychischen Belastungen sowie Kontrollen auf Alkohol-, Drogen- und Medikamentenkonsum verstärkt.
Auch dieser Mechanismus griff hier erkennbar nicht: Der Kopilot des Flydubai-Flugs war laut Medienberichten erst rund ein halbes Jahr bei der Fluglinie beschäftigt und fiel in dieser Zeit offenbar nicht auf. Wie eine mögliche Radikalisierung durch bestehende Screening-Verfahren unentdeckt bleiben konnte, ist einer der zentralen Punkte der laufenden Ermittlungen - und eine Schwachstelle, die regelmäßige Eignungsprüfungen allein offenbar nicht schließen.
4. Passagierkontrollen: streng für Fluggäste, löchriger für die Crew
Nach dem internationalen Sicherheitsstandard in Anhang 17 des Abkommens der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation ICAO müssen Passagiere, Handgepäck und aufgegebenes Gepäck vor jedem Flug kontrolliert werden, Stich- und Schusswaffen sind im Handgepäck grundsätzlich verboten, wie das Europäische Parlament in seiner Übersicht zur EU-Luftsicherheit darlegt.
Hier liegt eine echte Schwachstelle: Dass der Kopilot nach ersten Berichten dennoch mit einer Klinge an Bord kam, zeigt, dass diese strengen Regeln für Passagiere nicht in gleicher Konsequenz für die Cockpit-Besatzung gelten. Crew-Mitglieder durchlaufen bei vielen Airlines eigene, oft weniger engmaschige Kontrollverfahren, weil sie als grundsätzlich vertrauenswürdig eingestuft werden - eine Praxis, die nach dem Vorfall zur Debatte steht.
5. Crew Resource Management: der Mechanismus, der hier tatsächlich griff
Unter dem Begriff Crew Resource Management (CRM) fasst die Luftfahrt jene Schulungen zusammen, die Besatzungsmitgliedern beibringen, in Stress- und Krisensituationen koordiniert zu handeln und Entscheidungen der Pilotinnen und Piloten im Zweifel auch kritisch zu hinterfragen. Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter werden zudem im Umgang mit aggressiven oder gewalttätigen Personen an Bord geschult.
Das ist der Mechanismus, der beim Flydubai-Flug tatsächlich funktionierte: Laut taz griffen sowohl ein Passagier als auch die beiden zusätzlich an Bord befindlichen Flydubai-Piloten ein, um die Maschine zu stabilisieren und sicher zu landen. Nicht die teure Technik, sondern das Training und die Bereitschaft von Menschen, im Ernstfall einzugreifen, verhinderte hier offenbar das Schlimmste.
6. Flugschreiber: klärt auf, verhindert aber nichts in Echtzeit
Jedes Verkehrsflugzeug ist mit zwei "Blackboxes" ausgestattet: dem Flugdatenschreiber (FDR), der hunderte technische Parameter protokolliert, und dem Stimmenrekorder (CVR), der die letzten zwei Stunden Cockpit-Gespräche aufzeichnet.
Dieser Mechanismus war beim Vorfall selbst nutzlos - er schützt niemanden während des Angriffs, sondern erlaubt erst im Nachhinein zu rekonstruieren, was geschehen ist. Genau das ist aktuell seine Funktion: Er bildet die zentrale Grundlage für die laufende Untersuchung der VAE-Generalstaatsanwaltschaft und saudi-arabischer Behörden, die laut The National prüft, ob der Angriff geplant war.
7. Technische Rückfallebenen: funktionierten - weil Menschen sie nutzten
Moderne Verkehrsflugzeuge verfügen über Warnsysteme wie das Terrain Awareness and Warning System (TAWS), das bei gefährlichen Sinkflügen oder Bodenannäherung automatisch akustische und optische Warnungen ausgibt, sowie über eine Steuerung, die im Cockpit auch von der zweiten Position aus übernommen werden kann.
Auch dieser letzte Mechanismus griff nur, weil Menschen handelten: Im Fall von Flydubai FZ1073 soll laut übereinstimmenden Berichten ein Passagier das Steuerhorn übernommen haben, um die Maschine aus dem Sinkflug zu holen, bevor zwei weitere an Bord befindliche Piloten die sichere Landung einleiteten. Die Technik stellte die Option bereit, genutzt hat sie am Ende ein Mensch.
Was der Vorfall über Flugsicherheit verrät
Von den sieben zentralen Sicherheitsmechanismen der kommerziellen Luftfahrt hätten mindestens drei - Cockpittür, Zwei-Personen-Regel und Tauglichkeitsprüfung - diesen konkreten Angriff nicht verhindert, weil sie für andere Bedrohungsszenarien konzipiert wurden. Die Passagierkontrolle wirft die Frage auf, warum für Crew-Mitglieder laxere Maßstäbe gelten. Geholfen haben am Ende vor allem die nicht-technischen Mechanismen: geschulte Reaktion und das beherzte Eingreifen von Besatzung und Passagieren.
Die Generalstaatsanwaltschaft der Vereinigten Arabischen Emirate prüft laut eigenen Angaben, ob der Angriff geplant war und einen terroristischen Hintergrund hatte, saudi-arabische Behörden bestätigten laut taz in ersten Erkenntnissen, dass der Kopilot den Kapitän attackierte. Identität und Nationalität des Kopiloten sind offiziell nicht bestätigt. Flydubai und Luftfahrtbehörden mehrerer Länder dürften den Vorfall zum Anlass nehmen, insbesondere das Screening von Cockpit-Besatzungen neu zu bewerten.