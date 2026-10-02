Flydubai-Angriff: Die 7 Sicherheits-Mechanismen der Luftfahrt im Realitätscheck

Am 30. September 2026 kam es an Bord von Flydubai-Flug FZ1073 von Dubai nach Tel Aviv zu einem Angriff im Cockpit: Der Kopilot griff laut CNN den indischen Kapitän Smit Machchhar während des Flugs mit einer Klinge an. Israels Präsident Isaac Herzog sprach von einem Angriff mit einer Axt oder einem Messer, die Maschine verlor laut taz binnen einer Minute über 4.000 Meter an Höhe. Ein Passagier soll das Steuer übernommen haben, bevor zwei zusätzlich an Bord befindliche Flydubai-Piloten die Boeing 737 MAX 8 sicher auf dem saudi-arabischen Flughafen Tabuk landeten. Alle Insassen überlebten, beide Piloten wurden verletzt.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sprach laut CBS News von einer "radikalen Indoktrinierung" des Kopiloten und einem verhinderten "zweiten 11. September" - Aussagen, die bislang nicht unabhängig bestätigt sind. Die Generalstaatsanwaltschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ermittelt laut The National offiziell, ob ein terroristischer Hintergrund und eine Vorplanung vorlagen.

Entscheidend für diesen Artikel ist aber etwas anderes: Geht man die sieben wichtigsten Sicherheitsmechanismen der kommerziellen Luftfahrt durch, zeigt sich, dass ein erstaunlich großer Teil von ihnen diesen Angriff gar nicht hätte verhindern können - weil sie für ein anderes Bedrohungsszenario entwickelt wurden, als eines, bei dem die Gefahr von der Cockpit-Besatzung selbst ausgeht.