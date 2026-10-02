Vienna Highlights feiert Kunstpremiere im Palais Esterházy

Eine ungewöhnliche Premiere in der Wiener Innenstadt: Der Wiener Renn Verein, einer der traditionsreichsten Herrenclubs der Stadt, öffnete seine Räumlichkeiten im Palais Esterházy erstmals für eine Kunstmesse. Veranstalter Wolfgang Pelz brachte mit seiner art.port die Vienna Highlights an den historischen Standort und setzte dabei auf ein bewusst kompaktes Messeformat.

In den Räumlichkeiten präsentieren Galerien und Kunsthändler Arbeiten unter anderem von Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Hermann Nitsch, Arnulf Rainer, Kiki Kogelnik, Erwin Wurm, Martha Jungwirth, Christian Ludwig Attersee, Herbert Brandl, Katharina Grosse und Victor Vasarely.

Dialog zwischen Kunst und Reitkunst

Wie bereits bei der Sommerausstellung SIFAF in Salzburg verbindet Pelz die bildende Kunst mit einer weiteren Disziplin. Stand dort die Kochkunst im Mittelpunkt, rückte in Wien passend zum Renn Verein die Reitkunst in den Fokus.

Elisabeth Gürtler, ehemalige Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule, widmete sich in ihrer Eröffnungsrede dem Thema „Dialog der Künste: Was verbindet bildende Kunst und die hohe Schule der Reitkunst?“. Dabei sprach sie über die Tradition und Anforderungen der klassischen Reitkunst und gab Einblicke in ihre Zeit an der Spitze der Spanischen Hofreitschule.

„Unser Credo ist Klasse statt Masse. Es hat sich bewiesen, dass kleine, elitäre Kunstmessen die Besucher eher interessieren als groß angelegte Ausstellungen. Auch der Qualitätsanspruch kann so besser erfüllt werden“, sagte Veranstalter Wolfgang Pelz zum Auftakt.