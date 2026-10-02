Vienna Highlights feiert Kunstpremiere im Palais Esterházy

Erstmals öffnete der Wiener Renn Verein seine Räumlichkeiten im Palais Esterházy für eine Kunstmesse. Bei der Vienna Highlights präsentierten renommierte Galerien und Kunsthändler Werke bedeutender österreichischer und internationaler Künstler. Elisabeth Gürtler stellte bei der Eröffnung die Verbindung zwischen bildender Kunst und Reitkunst in den Mittelpunkt.
Eine ungewöhnliche Premiere in der Wiener Innenstadt: Der Wiener Renn Verein, einer der traditionsreichsten Herrenclubs der Stadt, öffnete seine Räumlichkeiten im Palais Esterházy erstmals für eine Kunstmesse. Veranstalter Wolfgang Pelz brachte mit seiner art.port die Vienna Highlights an den historischen Standort und setzte dabei auf ein bewusst kompaktes Messeformat.
In den Räumlichkeiten präsentieren Galerien und Kunsthändler Arbeiten unter anderem von Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Hermann Nitsch, Arnulf Rainer, Kiki Kogelnik, Erwin Wurm, Martha Jungwirth, Christian Ludwig Attersee, Herbert Brandl, Katharina Grosse und Victor Vasarely.
Dialog zwischen Kunst und Reitkunst
Wie bereits bei der Sommerausstellung SIFAF in Salzburg verbindet Pelz die bildende Kunst mit einer weiteren Disziplin. Stand dort die Kochkunst im Mittelpunkt, rückte in Wien passend zum Renn Verein die Reitkunst in den Fokus.
Elisabeth Gürtler, ehemalige Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule, widmete sich in ihrer Eröffnungsrede dem Thema „Dialog der Künste: Was verbindet bildende Kunst und die hohe Schule der Reitkunst?“. Dabei sprach sie über die Tradition und Anforderungen der klassischen Reitkunst und gab Einblicke in ihre Zeit an der Spitze der Spanischen Hofreitschule.
„Unser Credo ist Klasse statt Masse. Es hat sich bewiesen, dass kleine, elitäre Kunstmessen die Besucher eher interessieren als groß angelegte Ausstellungen. Auch der Qualitätsanspruch kann so besser erfüllt werden“, sagte Veranstalter Wolfgang Pelz zum Auftakt.
Prominente Gäste bei der Eröffnung
Unter den Gästen waren der ehemalige Bundeskanzler und Außenminister Alexander Schallenberg, die Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule Alexandra Kaszay, Elisabeth Gürtler, Wolfgang Köchert, Thomas Schäfer Elmayer, Schauspieler Michael Dangl, Roman Hagara sowie die Opernsänger Zoryana Kushpler, Herbert Lippert und Thomas Weinhappel.
Auch Vertreter des diplomatischen Corps besuchten die Eröffnung, darunter die Botschafter Belgiens, Australiens und Norwegens sowie Luxemburgs Botschafterin in Österreich.
Für die Kulinarik sorgte das Team des Wiener Restaurants Regina Margherita von Luigi Barbaro.
Renommierte Galerien im Palais Esterházy
Zu den Ausstellern zählen unter anderem die Galerie Susanne Bauer, Galerie Bel Etage, Kolhammer & Mahringer Fine Arts, Galerie Sylvia Kovacek, Galerie Maier, Suppan Fine Arts, Streicher Gallery, Galerie Reinisch und das Kunsthaus Wiesinger.
Die Vienna Highlights ist am Freitag und Samstag von 11 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.