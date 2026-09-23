Europe "im Geiste alter Tage" mit Album und im Kurs auf Wien

"Es gibt jede Menge mitreißende Melodien und große Refrains, und wir haben hart an der Produktion gearbeitet", betont der mittlerweile 63-jährige Sänger. "Das gesamte Album weist starke Bezüge zu unserer Vergangenheit auf, und ich glaube, viele Europe-Fans werden es lieben!", schwärmt er.

Zum Albumtitel sagt Tempest: "Für dieses Album haben wir uns angesehen, was in der Welt vor sich geht, und versucht, einen Teil davon in unseren Songs zu beschreiben. Aber letztendlich geht es um Unterhaltung, um Musik - und vor allem darum, Spaß zu haben!"

"Come This Madness" wurde im RMV-Studio in Stockholm aufgenommen, das von Benny Andersson (ABBA) und seinem Sohn Ludvig gegründet wurde. Das Album enthält Gastauftritte von Tobias Forge (Ghost) und Michael Åkerfeldt (Opeth). Tom Dalgety (Ghost, Rammstein, Pixies, The Cult, Opeth) fungierte als Produzent, der tief in den Songwriting- und Aufnahmeprozess der Band eingebunden war, wie betont wird.

Neben der bevorstehenden Veröffentlichung geht die Band auf eine große Tour zum 40-jährigen Jubiläum von "The Final Countdown". Sie startet am 30. September in Glasgow und führt später nach Österreich.

(S E R V I C E - www.europetheband.com )