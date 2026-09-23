ABO

Europe "im Geiste alter Tage" mit Album und im Kurs auf Wien

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Joey Tempest am Donauinselfest 2011 - heuer im Wiener Gasometer
©ANDREAS PESSENLEHNER, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der "Final Countdown" ist offenbar noch nicht zu Ende gezählt: Nach neun Jahren bringen Europe am Freitag mit "Come This Madness" ein neues Studioalbum heraus. Es ist das zwölfte der schwedischen Rockband um Sänger Joey Tempest und Gitarrist John Norum. Songs "im Geiste der alten Tage" habe man schreiben und aufnehmen wollen, wird Tempest in der Ankündigung zitiert. Am 17. Oktober gastieren Europe in Wien, der Gasometer ist ausverkauft.

von

News auf Google bevorzugen

"Es gibt jede Menge mitreißende Melodien und große Refrains, und wir haben hart an der Produktion gearbeitet", betont der mittlerweile 63-jährige Sänger. "Das gesamte Album weist starke Bezüge zu unserer Vergangenheit auf, und ich glaube, viele Europe-Fans werden es lieben!", schwärmt er.

Zum Albumtitel sagt Tempest: "Für dieses Album haben wir uns angesehen, was in der Welt vor sich geht, und versucht, einen Teil davon in unseren Songs zu beschreiben. Aber letztendlich geht es um Unterhaltung, um Musik - und vor allem darum, Spaß zu haben!"

"Come This Madness" wurde im RMV-Studio in Stockholm aufgenommen, das von Benny Andersson (ABBA) und seinem Sohn Ludvig gegründet wurde. Das Album enthält Gastauftritte von Tobias Forge (Ghost) und Michael Åkerfeldt (Opeth). Tom Dalgety (Ghost, Rammstein, Pixies, The Cult, Opeth) fungierte als Produzent, der tief in den Songwriting- und Aufnahmeprozess der Band eingebunden war, wie betont wird.

Neben der bevorstehenden Veröffentlichung geht die Band auf eine große Tour zum 40-jährigen Jubiläum von "The Final Countdown". Sie startet am 30. September in Glasgow und führt später nach Österreich.

(S E R V I C E - www.europetheband.com )

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Oskar Haag mag es weiterhin zirzensisch
News
Oskar Haag singt auf "Lost Cause" auch über Klimts "Kuss"
Über eine Facette des belgischen Kolonialismus
News
Sophy Roberts präsentiert "Schule der Elefanten" in Wien
Dominik Hees als Biest im Disney-Musicalhit am Raimund Theater
Schlagzeilen
"Die Schöne und das Biest": Das Wiener Duo steht bereit
Das Team um Mateas und Alef mit den Hosts Pikart und Oppitz
Schlagzeilen
"Fun Facts": Spaß bringen und Fakten liefern
Die 500 Barren sind insgesamt eine Tonne schwer
Technik
500 Eisenbarren: Größter Fund aus der La-Tène-Zeit in OÖ-Kiesgrube
Mit "Bodyscanner" geht Uche Yara ab Mitte Oktober auf Tour
News
Uche Yara legt Debüt vor: "Wollte mich selbst überraschen"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER