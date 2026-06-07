ABO

Ethik und Alltag: Ulrich Woelks Roman "Hellere Tage"

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Neuer Roman von Ulrich Woelk
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Fans der Gegenwartsromane von Ulrich Woelk (65) kennen sie bereits: Die Berliner Philosophieprofessorin Ruth Lember war schon Protagonistin seines Buchs "Mittsommertage". Darin gerät das Leben der erfolgreichen Mittfünfzigerin durch das Aufdecken einer politischen Jugendsünde und das Scheitern ihrer Ehe mit dem Architekten Ben in die Krise. Der neue Roman "Hellere Tage" knüpft nahtlos daran an, funktioniert aber auch ohne Kenntnis des Vorgängers.

von

Ruth versucht, ihr Leben als Single neu ausrichten. Der Tod ihres Vaters hinterlässt nicht nur eine schmerzliche Lücke, sondern auch eine verwirrende neue Erkenntnis über den geliebten Menschen. Das Verhältnis zu ihrer Ziehtochter Jenny ist kompliziert, und dann bringt auch noch ein Mann aus der autonomen Szene Unruhe in Ruths Leben.

Woelks Roman spiegelt die Realität einer schon etwas älteren Akademikerin aus einem typisch linksliberalen Hauptstadtmilieu wider. Es geht um Politik, Ethik und Verantwortung, aber auch ganz banal um Fragen des richtigen Lebensstils. Das alles wird recht kleinteilig erzählt mit einer Aufzählung vieler Alltagsmomente in einer sachlich-nüchternen Sprache, leider ohne wirkliche Höhepunkte.

(S E R V I C E - Ulrich Woelk: Hellere Tage, C.H. Beck, München, 317 Seiten, 26,70 Euro)

MÜNCHEN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/CHBeck

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Britischer Serienstar starb an Folgen von Lungenentzündung
Schlagzeilen
Bekannt aus "Ted Lasso": Schauspieler Anthony Head gestorben
Freilegung des Tieres ist erster Schritt der Untersuchung
Technik
Skelett eines Equiden bei neuen Untersuchungen in Pompeji entdeckt
Madonna überrascht immer wieder (hier bei der Met Gala)
News
Madonna überraschte mit Gratiskonzert am Times Square
++ ARCHIVBILD ++ Ihr Hit "Atemlos" schaffte es höchstens auf Platz 3
News
Helene Fischer dominiert erstmals deutsche Singlecharts
Taylor Swift vergötterte die "Toy Story"-Charaktere
News
Taylor Swift erfüllte sich Kindheitstraum
Oimara war 2025 beim Frequency zu Gast
News
Max Giesinger und Oimara nun im Duett
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER