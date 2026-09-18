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Die "Totenfrau" kehrt zurück

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Heute neu: "Totenfrau", Band vier
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2017 beendete der Tiroler Bernhard Aichner seine "Totenfrau"-Trilogie, doch seine Thriller rund um die Bestatterin Brünhilde Blum wurden dank Bühnenadaptionen und Verfilmungen sogar noch populärer. Zehn Jahre danach gibt es nun eine Fortsetzung. Am Freitag stellt Aichner "Totenfrau - Die Rückkehr" in Telfs erstmals vor.

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"Die Entscheidung, Blum noch einmal zurückzuholen, hatte viel mit der Netflix-Verfilmung der 'Totenfrau' zu tun. Durch den Dreh und die intensive Auseinandersetzung mit dem Stoff war ich dieser Figur über Jahre hinweg wieder sehr nah", erzählt der Autor in einem Verlagsinterview. Durch die internationale Resonanz habe er "gemerkt, dass Blum für mich noch nicht auserzählt ist. Mich hat interessiert, was nach einem vermeintlichen Happy End passiert. Ob es so etwas wie Frieden für eine Figur wie Blum überhaupt geben kann."

In "Die Rückkehr" lebt Blum gemeinsam mit ihrem Partner Reza auf einer Jacht in Kroatien und glaubt nicht mehr daran, entdeckt zu werden - bis durch einen unerwarteten Todesfall an Bord wieder alles auf dem Spiel steht.

(S E R V I C E - Bernhard Aichner: "Totenfrau - Die Rückkehr", Rowohlt Wunderlich, 352 Seiten, 26,70 Euro, ISBN: 978-3-8052-0120-9; Buchpremiere am Freitag, 18.9., 19.30 Uhr, Rathaussaal Telfs in Tirol)

INNSBRUCK - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Rowohlt/Wunderlich

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