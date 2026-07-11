"Die Odyssee": Nolans antikes Opus magnum

Lange erwartet, kommt mit der "Odyssee" nun Christopher Nolans Opus magnum ins Kino. Darin erzählt Hollywoods erfolgreicher Außenseiter nach Homer die Geschichte von Odysseus (Matt Damon), der nach dem geschlagenen Trojanischen Krieg wieder zu seiner Frau Penelope (Anne Hathaway) zurückkehren möchte. Die Götter haben allerdings etwas dagegen, und so wird die Heimreise weit schwieriger und länger als gedacht.
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Die Nymphe Kalypso (Charlize Theron) will ihn verführen, der Zyklop Polyphem (Bill Irwin) vertilgen und die Zauberin Circe (Samantha Morton) vernaschen. Odysseus Sohn Telemachos (Tom Holland) macht sich unterdessen auf eine gefährliche Reise, um seinen Vater zu retten. Ab Donnerstag im Kino.
(S E R V I C E - www.universalpictures.at/micro/odyssey )
LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/Universal Studios