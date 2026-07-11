"Die Odyssee": Nolans antikes Opus magnum

Die Nymphe Kalypso (Charlize Theron) will ihn verführen, der Zyklop Polyphem (Bill Irwin) vertilgen und die Zauberin Circe (Samantha Morton) vernaschen. Odysseus Sohn Telemachos (Tom Holland) macht sich unterdessen auf eine gefährliche Reise, um seinen Vater zu retten. Ab Donnerstag im Kino.

(S E R V I C E - www.universalpictures.at/micro/odyssey )