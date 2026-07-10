Aussicht auf neues Stones-Album lockte Fans ins WUK

In Zeiten des Streamings und der Marginalisierung physischer Tonträger locken die Urgesteine des Rock 'n' Roll mit diversen Sonderpressungen, Box-Sets und Vinyl in verschiedensten Farben zum analogen Kauf ihres 25. Studioalbums. Die ersten Nummern klangen ebenso vielversprechend wie das 2023 äußerst positiv aufgenommene "Hackney Diamonds". Im Kulturzentrum WUK in Wien-Alsergrund winkte den großteils männlichen Fans - deren Durchschnittsalter sich zwar eher gehoben präsentiert, aber bei weitem nicht jenem der Kernband mit rund 80 Jahren entspricht - etwa die exklusive "Carnaby Street LP" mit rotem Vinyl.

Das ließ kurz vor 22.00 Uhr am Donnerstagabend eine stattliche Schlange auf das Öffnen der Türen warten. Man vertrieb sich die Zeit mit Fachsimpeln und Rolling-Stones-Anekdoten. Ein paar Glückliche wurden schon etwas früher vorgelassen - man hatte sich für dieses Privileg über eine Vorab-Hörparty eines Radiosenders quasi qualifiziert. Doch wirklich lange gedulden musste man sich so und so nicht: Beim Mitternachtssale von "Hackney Diamonds" in Wien wartete man noch rund eineinhalb Stunden, wenn man kurz vor 24.00 Uhr kam, erzählte ein Fan. Davon ist man in den WUK-Museumsräumen weit entfernt.

Recht stark drückten den Altersschnitt unter den Wartenden Leona und Noah. "Wir sind große Musikfans, haben selbst eine Band, und sind deshalb auch Rolling-Stones-Fans", so die beiden zur APA. Dass es ein neues Album gibt, sei erstaunlich. "Ich hoffe, dass ich in dem Alter noch Musik machen kann. Mir ist das so wurscht, wie alt sie sind. Es ist einfach so cool!", so Leona. Mick Jagger - 82 Jahre alt - hat "es heute einfach noch genau so drauf wie früher", erinnert sich Noah an ein Konzerterlebnis im Happel-Stadion im Jahr 2022. "Ich habe das Gefühl, dass sie schon noch einmal live nach Wien kommen", zeigt sich Leona überzeugt. Das neue Album klinge "sehr wie frühere Stones-Alben". Überdies gibt es ein Amy-Winehouse-Cover ("You Know I'm No Good"): "Das ist geschmackvoll und cool." Man höre auf "Foreign Tongues" viel "alten Stones-Sound", aber eben auch modernere Elemente in der Produktion, sagte Noah.

Am Verkaufstisch angekommen hatte man die Qual der Wahl: Neben der "Carnaby Street LP", die es nur bei den Pop-up-Stores gibt, wartete man mit Standard-CD und -Platte, CD plus Blu-ray, einem Boxset mit u.a. gelbem Vinyl, einer "Panini-Version" des Albums mit an die Fußball-WM angelehnten Stickern der Bandmitglieder sowie einer Platten-Variante in Grün auf. "Wir rechnen heute damit, 200 bis 250 Einheiten zu verkaufen", erklärte Thomas vom Records' Door Musicstore in Schwechat, das den Vorverkauf in Kooperation mit der Plattenfirma Universal durchführte.

Records' Door-Chef Andreas Wolf konnte kurz vor 23.00 Uhr noch kein echtes Resümee des Abends ziehen, meinte aber auch, dass der Vorgänger-Release mit dem damals ersten eigenen Stones-Material seit 18 Jahren die Leute zahlreicher erscheinen ließ. Im Gegensatz dazu gab es diesmal auch "nur" die Tonträger mit diversem Beiwerk - nicht aber T-Shirts, Schals oder gar Whiskey-Gläser, wie 2023. Apropos Verpflegung: Wer sich vor der Kartenzahlungskassa dann doch etwas länger anstellen musste, bekam Bier und Radler angeboten. Das Angebot wurde dankend angenommen. Vom Fußball-Public-Viewing im Hof des WUK drangen unterdessen Jubel- und Enttäuschungsschreie hinauf als Kylian Mbappé einen Elfmeter vergab. So mancher wechselte vielleicht fliegend zum Fußballschauen, die allermeisten legten vermutlich aber sofort die neu erworbene Platte auf. Neues von den "Stones" gibt es ja nicht alle Tage.

(Von Nikolaus Täuber/APA)

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