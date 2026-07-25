Danger Dan in Deutschland Top Ten und zweimal in Wien

Eigentlich wollte Danger Dan sein neues Lied "Keine Angst" gemeinsam mit dem Pianisten Igor Levit bei der 100. Ausgabe der ZDF-Kabarettsendung "Die Anstalt" spielen, die sich mit Radikalisierung und der Wehrhaftigkeit der Demokratie beschäftigt. Kurz vor der Aufzeichnung entschied das ZDF jedoch, den Auftritt zu streichen, da der Liedtext als Aufruf zu Gewalt verstanden werden könne. Danger Dan und Levit sprachen von einem Eingriff in die Meinungs- und Kunstfreiheit. Auch die Macher der Sendung "Die Anstalt" kritisierten die Ausladung.