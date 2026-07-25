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Danger Dan in Deutschland Top Ten und zweimal in Wien

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++ ARCHIVBILD ++ Danger Dan sorgt für Diskussionen
©APA/APA/dpa/Bernd Wüstneck
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Nach der Aufregung um einen abgesagten Auftritt im ZDF ist der Song "Keine Angst" von Danger Dan neu in die Top Ten der deutschen Singlecharts eingestiegen, teilte GfK Entertainment als Ermittler der Rangliste mit. In Österreich schaffte es das Lied bisher nur auf Platz 67 der Ö3 Austrian Top 40. Am 20. Dezember gastiert Danger Dan im Wiener Gasometer (ausverkauft) und am 10. Juli 2027 in der Metastadt (Open Air).

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Eigentlich wollte Danger Dan sein neues Lied "Keine Angst" gemeinsam mit dem Pianisten Igor Levit bei der 100. Ausgabe der ZDF-Kabarettsendung "Die Anstalt" spielen, die sich mit Radikalisierung und der Wehrhaftigkeit der Demokratie beschäftigt. Kurz vor der Aufzeichnung entschied das ZDF jedoch, den Auftritt zu streichen, da der Liedtext als Aufruf zu Gewalt verstanden werden könne. Danger Dan und Levit sprachen von einem Eingriff in die Meinungs- und Kunstfreiheit. Auch die Macher der Sendung "Die Anstalt" kritisierten die Ausladung.

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