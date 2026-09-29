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Céline Dion überrascht mit Auftritt bei Pariser Fashion Week

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Der Popstar von Models umringt
©Afp, APA, KENZO TRIBOUILLARD
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Vor gut zwei Wochen feierte Céline Dion ihr Comeback, nun überraschte der kanadische Superstar mit einem Auftritt bei der Pariser Fashion Week. Unter dem Jubel der Zuschauer betrat die Sängerin am Montag mit einem strahlenden Lächeln den Laufsteg unter dem Eiffelturm und bezauberte das Publikum mit ihrem Hit "I'm Alive".

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Dion erschien in einem eleganten schwarzen Kleid am Ende der Modenschau auf dem Laufsteg, wo sie unter tosendem Applaus begrüßt wurde. Später gesellten sich anwesende Prominente zu ihr, darunter die Hollywoodstars Viola Davis und Eva Longoria.

Dions Rückkehr auf die Bühne in der Plenitude-Arena bei Paris Mitte September war der Auftakt einer Serie von insgesamt 26 Auftritten. 16 davon sind für September und Oktober geplant und bereits ausverkauft, weitere zehn sollen im Mai 2027 stattfinden.

Dion ist eine der weltweit erfolgreichsten Sängerinnen. Zu ihren größten Hits zählen Balladen wie "Pour que tu m'aimes encore" und die "Titanic"-Ballade "My heart will go on". 2024 sang Céline Dion auf der ersten Etage des Eiffelturms zur Eröffnung der Olympischen Spiele den Edith-Piaf-Klassiker "Hymne à l'amour".

2022 hatte die kanadische Sängerin bekanntgegeben, an einer unheilbaren Autoimmunerkrankung zu leiden. In den vergangenen Jahren trainierte sie intensiv Körper und Stimme.

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