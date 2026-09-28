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Zitrusöl hat entzündungshemmende Wirkung

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Zitrusöl wird aus Zitronenschalen gewonnen
©APA, dpa, Andrea Warnecke, GMS
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Zitrusöl in der Hautpflege wirkt anregend, straffend und kräftigend. Gleichzeitig hemmt es laut Kosmetikindustrie Entzündungen. In Produkten zur Hautpflege wird Zitrusöl daher insbesondere bei zu Unreinheiten neigender und fettiger Haut eingesetzt. In der Körperpflege wird Zitrusöl als erfrischender Duftstoff geschätzt.

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In der Liste der Inhaltsstoffe auf Cremetöpfen ist Zitrusöl oft als "Citrus Limon Peel Oil" vermerkt. Es wird durch das Auspressen der Fruchtschalen von Zitronen gewonnen. Seinen typischen Duft erhält das Zitrusöl, indem man Duftstoffe aus den empfindlichen Blüten extrahiert und beimischt.

Allergiker reagieren vor allem auf Konservierungsmittel oder Duftstoffe. "Dazu zählen auch natürliche Duftstoffe aus Pflanzenölen", sagt Heike Behrbohm von der Deutschen Haut- und Allergiehilfe. So seien zum Beispiel Zitrusöle oder Pinienharze, die in manchen Bio-Reinigern zum Einsatz kommen, als Allergie- und Asthmaauslöser bekannt.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Andrea Warnecke/Andrea Warnecke

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