Zitrusöl hat entzündungshemmende Wirkung

In der Liste der Inhaltsstoffe auf Cremetöpfen ist Zitrusöl oft als "Citrus Limon Peel Oil" vermerkt. Es wird durch das Auspressen der Fruchtschalen von Zitronen gewonnen. Seinen typischen Duft erhält das Zitrusöl, indem man Duftstoffe aus den empfindlichen Blüten extrahiert und beimischt.

Allergiker reagieren vor allem auf Konservierungsmittel oder Duftstoffe. "Dazu zählen auch natürliche Duftstoffe aus Pflanzenölen", sagt Heike Behrbohm von der Deutschen Haut- und Allergiehilfe. So seien zum Beispiel Zitrusöle oder Pinienharze, die in manchen Bio-Reinigern zum Einsatz kommen, als Allergie- und Asthmaauslöser bekannt.