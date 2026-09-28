Zoll deckte bedeutsamen Fossilienschmuggel in Chile auf

Zum Wert wurden keine Angaben gemacht. Die Ammoniten stammen demnach aus der frühen Kreidezeit und sind rund 110 Millionen Jahren. Die versteinerten Kopffüßler zeichneten sich durch den Glanz ihrer Adern und die noch auf ihrer Oberfläche erkennbaren Blattkonturen aus, hieß es.

Nachdem die drei Kartons mit den Stücken, die in Zeitungspapier und Zeitschriften aus Madagaskar eingewickelt waren, entdeckt worden waren, überprüften die Kontrollteams diese. Anschließend zog der Zoll Fachleute des Natur- und Geschichtsmuseums von San Antonio sowie des Nationalen Dienstes für Kulturerbe hinzu. Die von den Experten durchgeführten Untersuchungen bestätigten den Verdacht des Zolls und belegten, dass es sich um echte Fossilien handle, hieß es. Derzeit laufe eine Anfrage bei den madagassischen Behörden, um die Herkunft der Funde zweifelsfrei zu bestätigen und zu klären, ob der afrikanische Inselstaat die Rückgabe beantragen wird.

Ammoniten sind Verwandte der heutigen Tintenfische. Sie waren einst eine weit verbreitete Tiergruppe. Die Kopffüßler lebten etwa 350 Millionen Jahre lang auf der Erde und starben etwa zur gleichen Zeit aus wie die Dinosaurier - vor rund 65 Millionen Jahren.