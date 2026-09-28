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Herbstliebling mit Twist: Kürbis-Risotto mit Fisolen

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Herbstliche Farben sind machen das Risotto zum Blickfang
©APA, hauptstadtkueche.blogspot.com, Doreen Hassek
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Wenn einen in den Läden überall Kürbisse anlachen, ist das ein sicheres Zeichen, das auch kulinarisch der Herbst begonnen hat. Es muss aber nicht immer nur Suppe sein, es kann auch ein Risotto zubereitet werden, für das man Kürbisse mit Gemüse kombiniert, denn so entsteht im Handumdrehen ein ganzes Gericht in einem.

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Grundsätzlich kann man fast jedes Gemüse benutzen. Für das folgende Rezept kombiniert man Kürbis mit Fisolen und Soft-Tomaten. Dabei handelt es sich um halbgetrocknete Tomaten, die nicht in Öl eingelegt sind. Das Ergebnis der Kombination ist ein schönes Spiel der Aromen, fein abgeschmeckt mit Zitrone - ein echter Genuss.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/hauptstadtkueche.blogspot.com/Doreen Hassek

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