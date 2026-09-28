Herbstliebling mit Twist: Kürbis-Risotto mit Fisolen

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Wenn einen in den Läden überall Kürbisse anlachen, ist das ein sicheres Zeichen, das auch kulinarisch der Herbst begonnen hat. Es muss aber nicht immer nur Suppe sein, es kann auch ein Risotto zubereitet werden, für das man Kürbisse mit Gemüse kombiniert, denn so entsteht im Handumdrehen ein ganzes Gericht in einem.

von APA