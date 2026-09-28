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Billy Joel versteigert Motorräder

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++ ARCHIVBILD ++ Billy Joel trennt sich von seinen Bikes
©APA, dpa, Daniel Reinhardt
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US-Musiker Billy Joel ("Piano Man") will mehr als 70 Motorräder aus seiner Sammlung versteigern lassen. Die Maschinen sollen bei einer Auktion in New York zwischen dem 20. und 21. November unter den Hammer kommen, wie das Auktionshaus Christie's am Montag mitteilte. Einen Mindestpreis soll es dabei nicht geben.

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Die Sammlung des mehrfachen Grammy-Gewinners umfasst Motorräder verschiedener Epochen - darunter Maschinen der Hersteller Ducati, BMW, Moto Guzzi, Harley-Davidson, Yamaha, Triumph, Honda und Kawasaki.

Zu den angebotenen Stücken gehört laut dem Auktionshaus auch eine eigens für Joel gestaltete Triumph Bonneville aus dem Jahr 1978. Der Madison Square Garden habe ihm die Maschine anlässlich seines 150. ausverkauften Konzerts in der berühmten New Yorker Arena geschenkt. Dazu gehört ein passender Helm, auf dem Joels dortige Auftritte und die jeweiligen Jahre verzeichnet sind. Der Schätzpreis für das Motorrad liegt zwischen 10.000 und 15.000 Dollar.

"Ich habe mich schon immer für Motorräder begeistert, die von Menschen gebaut werden, die auf jedes Detail achten", wurde Joel (77) in der Mitteilung zitiert. "Ich habe es geliebt, diese Sammlung aufzubauen. Jetzt ist jemand anders an der Reihe, damit auf die Straße zu gehen."

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