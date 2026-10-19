Bouba und Kiki: Auch Hunde verbinden Laute offenbar mit runden und spitzen Formen

Der sogenannte Bouba-Kiki-Effekt gilt als eines der bekanntesten Phänomene der Sprachforschung: Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen verbinden das weich klingende Kunstwort „Bouba“ mit einer runden Form und das hart klingende „Kiki“ mit einer zackigen. Eine neue Studie legt nahe, dass auch Hunde diese Verknüpfung herstellen.

Ein Team um die Verhaltensforscherin Eleonora Biffi von der Universität Parma hat dazu 70 Hunde untersucht. Im Schnitt blickten die Tiere häufiger zur runden Form, wenn „Bouba“ erklang, und wandten sich bei „Kiki“ eher der spitzen Form zu. Die Ergebnisse sind im Fachjournal Proceedings of the Royal Society B erschienen.