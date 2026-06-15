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Bonnie Tyler aus künstlichem Koma erwacht

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++ ARCHIVBILD ++ Bonnie Tyler nicht mehr im Koma
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Nach gut fünf Wochen im künstlichen Koma ist die britische Popsängerin Bonnie Tyler wieder bei Bewusstsein. "Bonnie liegt nicht mehr im Koma, ist aber nach wie vor schwer krank und wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Portugal behandelt", teilte ihr Management auf Anfrage mit.

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Die Ärzte der 75-Jährigen seien weiterhin zuversichtlich, dass sie sich gut erholen werde, doch dafür bedürfe es noch einiger Zeit, betonte das Management. "Daher müssen wir leider mitteilen, dass wir alle verbleibenden Auftritte dieses Sommers absagen oder – wo möglich – auf das nächste Jahr verschieben werden", so das Management. Dies betreffe alle Auftritte bis Ende August. Es gebe jedoch noch Hoffnung, dass die für den Herbst geplanten Konzerte stattfinden könnten.

Tyler ("Lost in France", "Total Eclipse of the Heart") war Ende April in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro am Darm operiert worden. Eine Woche später verschlechterte sich ihr Zustand und sie wurde ins Koma versetzt.

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