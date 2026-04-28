Best Brands Awards feiern Österreich-Premiere in den Wiener Sofiensälen

Am 28. April wurden in den Wiener Sofiensäle erstmals die Best Brands Awards Austria verliehen. Das europaweit etablierte Format zeichnet Marken aus, die sowohl wirtschaftlich erfolgreich sind als auch hohe Zustimmung bei Konsument:innen genießen.

Zur Österreich-Premiere kamen laut Veranstaltern mehr als 250 Gäste aus Wirtschaft, Medien, Politik und Marketing.