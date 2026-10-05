Andrea Kaiser neue Moderatorin bei "The Voice Kids"

"Schon seit meinen ersten Tagen als Teenager beim Radio habe ich davon geträumt, eine Musikshow moderieren zu dürfen", erklärte Andrea Kaiser demnach zu ihrem neuen Job. Sie schaue mit ihrer Familie schon lange jede neue Folge von "The Voice Kids" und fiebere mit den talentierten Kindern und Jugendlichen mit. "Dass ich jetzt die Talente und ihre Familien durch alle Etappen begleiten darf, ist eine unglaubliche Ehre und Freude und wird sicher nicht ohne die ein oder andere Freudenträne funktionieren."