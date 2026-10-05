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Andrea Kaiser neue Moderatorin bei "The Voice Kids"

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++ ARCHIVBILD ++ Andrea Kaiser kennt man primär als Sportjournalistin
©Marco Wolf, APA, dpa
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Andrea Kaiser übernimmt bei der Castingshow "The Voice Kids" ab 2027 die Moderation. Das teilte der Sender Sat.1 in München mit. Die Aufzeichnungen der neuen Staffel starten demnach im November. Die Sendung der an "The Voice of Germany" angelehnten Show ist ab Frühjahr 2027 bei Sat.1 und auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen. Kaiser ist bei Sat.1 auch als Sportjournalistin im Einsatz.

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"Schon seit meinen ersten Tagen als Teenager beim Radio habe ich davon geträumt, eine Musikshow moderieren zu dürfen", erklärte Andrea Kaiser demnach zu ihrem neuen Job. Sie schaue mit ihrer Familie schon lange jede neue Folge von "The Voice Kids" und fiebere mit den talentierten Kindern und Jugendlichen mit. "Dass ich jetzt die Talente und ihre Familien durch alle Etappen begleiten darf, ist eine unglaubliche Ehre und Freude und wird sicher nicht ohne die ein oder andere Freudenträne funktionieren."

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