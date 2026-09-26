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"Linkin Park: Unshatter": Eine Band wagt den Neuanfang

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Doku zur Neuerfindung der Alternative-Rock-Band Linkin Park
©JON KOPALOFF, Getty Images North America, APA
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Schock, Schmerz und Chaos regierten unmittelbar nach dem Tod von Linkin Park-Sänger Chester Bennington 2017. Der riesige Erfolg der Band wurde abrupt gestoppt. Sieben Jahre zogen ins Land, bevor sich die verbliebenen Mitglieder dazu entschlossen, einen Neuanfang mit Sängerin Emily Armstrong zu wagen. Der Dokumentarfilm "Linkin Park: Unshatter" von Bandmitglied Joseph Hahn sowie des für Musikfilme bekannten Regisseurs Mark Ritchie zeigt, wie die Band zu diesem Entschluss kam.

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Auch wird der Weg zum neuen Album "From Zero" nachgezeichnet und mit Konzertaufnahmen aus São Paulo garniert. Ab Mittwoch im Kino.

(S E R V I C E - www.unshattermovie.com/ )

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 29: (L-R) Tom Corson, Co-chairman and COO, Warner Records, Mike Shinoda of Linkin Park, Robert Kyncl, CEO, Warner Music Group, Teddy Swims, Emily Armstrong, Colin Brittain of Linkin Park and Aaron Bay-Schuck, CEO & Co-chairman, Warner Records attend the Warner Music Group Pre-Grammy awards party on January 29, 2026 in Los Angeles, California. Jon Kopaloff/Getty Images for Warner Music Group/AFP (Photo by Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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