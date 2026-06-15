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Alois Vogel Literaturpreis an Michael Stavarič

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Michael Stavarič erhält 2026 den biennal vom Literaturkreis "Podium" ausgelobten Alois Vogel Literaturpreis. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 25. September im Stadtsaal von Pulkau verliehen. Die Jury lobte in ihrer Begründung den "unvergleichlichen literarischen Sound" des 1972 in Brünn geborenen Autors, der als Volksschüler mit seiner Familie aus der damaligen Tschechoslowakei nach Niederösterreich kam.

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"Seine literarischen Figuren sind immer wieder aufs Neue ungewöhnlich und der Fiktion verpflichtet", so die Jury. Nichtsdestotrotz seien sie authentisch, wie auch im Text "Die Wahrheit der Tiere", für den Stavarič den Preis erhält. Stavarič studierte an der Universität Wien Bohemistik und Publizistik, sein literarisches Werk umfasst Gedichte, Essays, Erzählungen, Kinderbücher und Romane. Zuletzt erschienen der Gedichtband "spuren" (Limbus Verlag), der Roman "Die Schattenfängerin" (Luchterhand) sowie "Tierisch wilde Schlafmützen: Geschichten zum Träumen" (Leykam).

Das Motto des zum achten Mal ausgeschrieben Alois Vogel Literaturpreises war "Auch wir wollten auf dem Berg der Wahrheit unsere Zelte aufschlagen", es gab Einreichungen von 72 Autorinnen und Autoren. Die Jury bestand aus der Literaturredakteurin Edith-Ulla Gasser, dem Autor und Herausgeber Erwin Uhrmann und Barbara Neuwirth (Schriftstellerin, Organisatorin des Preises).

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