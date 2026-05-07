ABBA feiert Comeback - bei Madame Tussauds in Wien

Das neue Song-Contest-Areal im Wachsfigurenkabinett widmet sich der Geschichte und ikonischen Momenten des Events und soll Besucherinnen und Besucher in die glitzernde Welt des Bewerbs eintauchen lassen. Zu sehen sind hier neben dem neuen ABBA-Quartett auch die beiden heimischen ESC-Legenden Conchita und Udo Jürgens. Die Eröffnung des neuen Themenbereichs am Mittwochabend wurde von Persönlichkeiten aus der ESC-Welt wie Kaleen, Manuel Ortega, Kim Cooper, Julia Steen und Peter Schreiber begleitet.

Als Fotomotive dienen Udo Jürgens am Klavier, Conchita Wurst während ihrer ESC-Performance und ein typischer Wiener Würstelstand. Der ESC-Themenbereich soll Vergangenheit und Gegenwart des Eurovision Song Contest verbinden und internationale Fans anlocken. "Wir freuen uns über alle ESC-Fans, die gerade in Wien sind und zu uns in den neuen Bereich kommen", so Franziska Müller von Madame Tussauds gegenüber der APA. Besucherinnen und Besucher können bei Verlassen des Gebäudes abstimmen, mit welchen Figuren dieser Bereich erweitert werden soll.

"Obwohl es vielleicht nicht jedes Jahr so wirkt, vor allem dieses Jahr ganz besonders nicht, aber ich glaube, der ESC bringt am Ende des Tages die Menschen schon zusammen", reflektiert der ESC-Experte und Songcontest-Scout Peter Schreiber. Laut Kaleen, die 2024 Österreichs ESC-Act war, ist der Bewerb ein Ort, wo gemeinsam das Leben gefeiert wird. Der ESC ist dabei im Dauerwandel: "Zu meiner Zeit ist der ESC eher belächelt worden. Ich habe aber das Gefühl, dass die Musikindustrie ihn langsam als einen der größten Musikwettbewerbe der Welt anerkennt", so Ortega auf die Frage, wie sich der ESC seit seiner Teilnahme verändert hat.

(S E R V I C E - Madame Tussauds Wien, Riesenradplatz 5-6, 1020 Wien. www.madametussauds.com/wien )