Neues Album der Stones enthält Beitrag von Charlie Watts

Die Aufnahmen zu "Foreign Tongues" im Metropolis Studio in London "waren ein paar sehr intensive Wochen", wurde Mick Jagger, der wie Keith Richards und Ron Wood auf einer Pressekonferenz in New York erwartet wurde, im Voraus in einer Aussendung zitiert. "Wir hatten 14 großartige Songs und haben so schnell wie möglich gearbeitet. Ich mag den Raum dort, weil er nicht zu groß ist und man die Leidenschaft aller Anwesenden spüren kann."

Das Album knüpfe laut Richards an "Hackney Diamonds" an, dem ersten Album der Band mit eigenen Songs seit 2005. "Es war toll, wieder in London zu arbeiten und diese Londoner Atmosphäre um uns herum zu spüren. Es war ein Monat voller Energie. Für mich geht es vor allem um den Spaß daran. Ich bin dankbar, dass ich das machen kann, und ich hoffe, es geht noch lange so weiter."

Auch Ronnie Wood zeigte sich angetan: "Die Atmosphäre im Studio war unglaublich kreativ, und die ganze Band war während des gesamten Prozesses in Topform. Oftmals haben wir es gleich beim ersten Take geschafft."

Im Vorfeld der Ankündigung hatte die Band die Vorfreude auf das neue Projekt subtil geschürt, unter anderem durch die limitierte White-Label-Veröffentlichung des Titels "Rough and Twisted" auf Vinyl unter dem Namen The Cockroaches in einigen wenigen Plattengeschäften und in geringer Stückzahl. Die Veröffentlichung, ein bereits gesuchtes Sammlerstück, sorgte für Spekulationen über den Sound und die musikalische Ausrichtung von "Foreign Tongues". Außerdem wurden Plakate mit dem Schriftzug "Foreign Tongues" in mehreren Sprachen in Städten wie Wien gesichtet.

Für das Album arbeiteten die Stones nach "Hackney Diamonds" erneut mit dem Grammy-prämierten Produzenten Andrew Watt zusammen. Jagger, Richards und Wood wurden bei den Aufnahmen von langjährigen Weggefährten wie Darryl Jones, Matt Clifford und Steve Jordan unterstützt. Auch Charlie Watts ist auf "Foreign Tongues" vertreten, sein Part entstand vor seinem Tod im Jahr 2021. Weitere Beiträge stammen von Gastkünstlern wie Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith (The Cure) und Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).

Das Cover-Artwork ist ein Gemälde des amerikanischen Künstlers Nathaniel Mary Quinn. Die Gestaltung sei ihm eine Ehre gewesen - "ein Dialog mit einer der prägendsten Kräfte der Kulturgeschichte", ließ dieser wissen.

"Foreign Tongues" wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter auf CD, als Deluxe-CD-Editionen, Kassette, in diversen Vinyl-Varianten, als exklusive Händler-Editionen und spezielle Boxsets. Die Single "In the Stars" erscheint am 15. Mai auch auf CD und Vinyl.

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