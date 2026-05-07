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10.000 ESC-Beutel werden von Wien verlost

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Ein Sackerl als ESC-Überraschungspackerl
©Rafael Bittermann, WienTourismus, APA
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Nimm ein Sackerl - dieses Motto gilt angesichts der nahenden Woche des Eurovision Song Contests in Wien auch für die Fans des musikalischen Megabewerbs. Der WienTourismus verlost unter allen Besitzerinnen und Besitzern der 95.000 aufgelegten ESC-Tickets für die Stadthalle 10.000 "Vienna Experience Bags". Noch bis zum Datum der offiziellen Eröffnung am Sonntag (10. Mai) können diese sich am Onlinegewinnspiel beteiligen.

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Zu gewinnen gibt es einen schwarzen Turnbeutel im offiziellen ESC-Design, in dem sich ein Booklet mit 35 Vorteilsangeboten, die Touristenkarte "Discounts Only" und Eurovision-Merchandise wie ein Armband, eine Handykordel oder ein Trinkbecher finden. Gute Nachrichten gibt es dabei für das Heer der freiwilligen Helfer beim Event: 800 zusätzliche Beutel gehen direkt an die Volunteers.

(S E R V I C E - www.wien.info/en/now-on/eurovision-song-contest/ticketholder-prize-draw )

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/WienTourismus/Rafael Bittermann/Rafael Bittermann

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