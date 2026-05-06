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Ex-ESC-Starter Poier zeigt seinen "Kunstschein" in Wien

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Alf Poier begleitet den ESC mit seinen Bildern
©APA, Herbert Neubauer
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Mit nur einer Tätigkeit hat sich Alf Poier noch nie zufrieden gegeben: Als Kabarettist, Musiker, Maler und Autor ist er gern vielseitig unterwegs, wie auch eine am heutigen Mittwoch eröffnende Ausstellung in der Galerie Kaiblinger in Wien beweist. Die passt natürlich perfekt zur heißen Song-Contest-Phase, war Poier doch 2003 für Österreich in Riga am Start und landete mit "Weil der Mensch zählt" auf dem höchst respektablen 6. Platz.

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Wenn in der Wiener Stadthalle nun die ersten Proben für die 70. Ausgabe des weltgrößten Musikwettbewerbs über die Bühne gehen, nimmt Poier natürlich Bezug zum Event. Folglich ist die Vernissage auch betitelt mit "Cosmó hat den Tanzschein, Poier hat den Kunstschein". Gezeigt werden laut Ankündigung nicht nur die für Poiers Kabarettprogramme entstandenen "Bühnenwerke", sondern auch zeitgenössische "Cancel Culture Bilder", mit denen der Künstler auf "die aktuelle, bewegte Zeit" abzielt. Zu sehen ist die Ausstellung bis 30. Mai.

(S E R V I C E - www.galerie-kaiblinger.at/aktuelles/ )

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