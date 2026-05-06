Ex-ESC-Starter Poier zeigt seinen "Kunstschein" in Wien

Wenn in der Wiener Stadthalle nun die ersten Proben für die 70. Ausgabe des weltgrößten Musikwettbewerbs über die Bühne gehen, nimmt Poier natürlich Bezug zum Event. Folglich ist die Vernissage auch betitelt mit "Cosmó hat den Tanzschein, Poier hat den Kunstschein". Gezeigt werden laut Ankündigung nicht nur die für Poiers Kabarettprogramme entstandenen "Bühnenwerke", sondern auch zeitgenössische "Cancel Culture Bilder", mit denen der Künstler auf "die aktuelle, bewegte Zeit" abzielt. Zu sehen ist die Ausstellung bis 30. Mai.

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