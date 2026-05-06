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Knallig und Frisch - Eigenes ESC-Eis von Eskimo

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++ HANDOUT ++ Eine coole ESC-Rakete zur Einstimmung auf den ESC-Knaller
©ESKIMO, APA
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Knallig pink und fruchtig frisch: Pünktlich zur heißen Phase des Eurovision Song Contests 2026 bringt Eskimo mit "Pink Rocket" ein eigenes Event-Eis auf den Markt. "'Pink Rocket' in der Geschmacksrichtung Pink Lemonade ist ein erfrischendes Wassereis mit Himbeer- und Zitronengeschmack und somit die perfekte Begleitung für lange ESC-Nächte", hieß es in einer Aussendung des Unternehmens.

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Das neue Produkt ist österreichweit im Handel erhältlich und richtet sich gezielt an Besucherinnen und Besucher des Megaevents, auch an jene in Public-Viewing-Bereichen oder auf der heimischen Couch. Zusätzlich wird "Pink Rocket" rund um die wichtigsten ESC-Standorte – darunter Stadthalle, Rathausplatz und Märzpark – verkauft. Insgesamt ist Eskimo mit 14 Ständen sowie mobilen Verkaufsteams vor Ort präsent. "Mit 'Pink Rocket' bringen wir den Sommer direkt zu den Fans", sagten Creator Michi Skopek und Hanna Niedrist, die das Event für die Marke begleiten.

WIEN - ÖSTERREICH: ++ HANDOUT ++ - FOTO: APA/ESKIMO

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