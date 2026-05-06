Knallig und Frisch - Eigenes ESC-Eis von Eskimo

Das neue Produkt ist österreichweit im Handel erhältlich und richtet sich gezielt an Besucherinnen und Besucher des Megaevents, auch an jene in Public-Viewing-Bereichen oder auf der heimischen Couch. Zusätzlich wird "Pink Rocket" rund um die wichtigsten ESC-Standorte – darunter Stadthalle, Rathausplatz und Märzpark – verkauft. Insgesamt ist Eskimo mit 14 Ständen sowie mobilen Verkaufsteams vor Ort präsent. "Mit 'Pink Rocket' bringen wir den Sommer direkt zu den Fans", sagten Creator Michi Skopek und Hanna Niedrist, die das Event für die Marke begleiten.